Zeichnungen in Langnau – Cartoon-Weg startet zur zehnten Ausgabe Ab Dienstag zieren neue Karikaturen den Cartoon-Weg entlang der Ilfis. Zur zehnten Ausgabe hat die Burgdorferin Nicole Käser zum Stift gegriffen. Stefan Kammermann

Nicole D. Käser zeichnete 17 Cartoons für den Uferweg. Foto: Marcel Bieri Die Vernissage der neuen Bilder fand im alten Bärensaal in Langnau statt. Foto: Marcel Bieri Unter anderem auch Carlo Schneider zeichnete schon für die Openair-Ausstellung. Foto: Marcel Bieri 1 / 4

«Und was basteln wir jetzt?», fragen sich Herrgott und Teufel auf zwei Wolken schwebend im blauen Himmel. Die Wolken sind mit Symbolen durchzogen, die stark an das aktuelle Virus erinnern. Das Cartoon ist Nicole Käsers Lieblingsbild. Die Burgdorfer Grafikerin, Schauspielerin und Kabarettistin hat gleich 17 Bilder für die zehnte Ausgabe des Cartoon-Wegs in Langnau gezeichnet. Diese sind ab Dienstag entlang der Ilfis zu sehen.

«Das Cartoon zeigt, dass es den beiden nun etwas langweilig ist, nachdem sie das Coronavirus auf der Erde installiert haben», sagt Nicole Käser. Dass sie damit provoziert, ist der Illustratorin bewusst. «Humor muss ja nicht tierisch ernst sein», findet sie. Und auf einem weiteren Cartoon spricht die Schlange von einer «doofen Schlange», als sie vor der Tierarztpraxis mit Abstand in der Schlange steht.