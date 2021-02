Kolumne «Bern und so» – Carpe diem Ein neuer Arbeitstag beginnt. Martin Burkhalter



«Zwei der Themen heute um 7 Uhr: der Verband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer wünscht sich schweizweite Corona-Massentests an Schulen. Und: der Verband der Schweizer Gastrounternehmen wünscht sich eine gut geplante Öffnung nach dem Corona-Shutdown.»

Aus unruhigen Träumen erwachend, bleibe ich noch eine Weile im Bett liegen, höre mir die Morgennachrichten an und starre an die Decke. Die Gedanken an den Tag, der sich vor mir ausbreitet, lassen mich nochmals tief gähnen. Neu habe ich mir angewöhnt, gleichzeitig einen Seufzer von mir zu lassen, um mein Gähnen noch mehr zu zelebrieren.