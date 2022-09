Ehre für Berner Autorin – Carol Blanc wird für «Wohäre überhoupt» ausgezeichnet Die Autorin erhält für ihre Mundartgeschichten den mit 10’000 Franken dotierten Kurt-Marti-Preis. Mirjam Comtesse

Carol Blanc ist Regisseurin, Dramaturgin, Schauspielerin und Autorin. Sie lebt mit ihrer Familie in Bern. Foto: Iris Andermatt

Die einhundert Mundartgeschichten im Debütwerk «Wohäre überhoupt» bieten kleine, poetische Blicke auf den Alltag. Da ist etwa das Paar, das an Silvester endlich mal etwas Aussergewöhnliches erleben will. Gemeinsam buchen sie ein Zimmer in einem Hotel in den Bergen, und weil das Silvesterprogramm bald losgeht, meint er vielsagend: «Itz müesse mer de.» Aber natürlich kommt es anders.

Ursprünglich hat die Schauspielerin und Theaterveranstalterin ihre Texte als «Morgengeschichten» für Radio SRF 1 geschrieben. Doch sie bestechen auch in schriftlicher Form. «Carol Blanc hat nicht nur ein Talent

dafür, originelle Ideen zu finden, sondern kann aus diesen Keimen auch reichhaltige, eigenständige Geschichten wachsen lassen», sagte Jury-Präsident Thomas Kowa bei der Verleihung des Kurt-Marti-Preises am Mittwochabend. Sie fand in der Buchhandlung Stauffacher in Bern statt. Zuvor hatte «Wohäre überhoupt» bereits den Literaturpreis des Kantons Bern erhalten.

Dotiert ist der Kurt-Marti-Preis mit 10’000 Franken. Er wird alle zwei Jahre vom Berner Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein (BSV) verliehen. Das Ziel ist «die Förderung der Autorinnen und Autoren, die aus dem Kanton Bern stammen, dort wohnen oder sich literarisch damit befassen».

Ebenfalls nominiert für die Auszeichnung waren Christoph Simon für «Der Suboptimist», Yasmine Keles für «Und dann wurde ich endlich jung», Rolf Hermann für «In der Nahaufnahme verwildern wir» sowie Thomas Röthlisberger für «Das Licht hinter den Bergen».

2020 ging der renommierte Preis an den Berner Schriftsteller Giuliano Musio für seinen unkonventionellen Roman «Wirbellos», in dessen Zentrum ein notorischer Lügner steht.

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Bern. Ihre Schwerpunkte sind Bildungspolitik und Religion. Mehr Infos

