Führungswechsel in Langnau – Carmen Simon wird neue Leiterin des Chüechlihus-Museum Das Langnauer Regionalmuseum erhält eine neue Leiterin. Sie löst die langjährige Chefin Madeleine Ryser ab.

Das Regionalmuseum wurde 1930 gegründet und seither stetig ausgebaut. Foto: Thomas Peter

Die 35-jährige Carmen Simon wird Anfang kommenden Jahres neue Leiterin des Regionalmuseums Chüechlihus in Langnau. Die langjährige Leiterin, Madeleine Ryser, wird neu für das Projekt Depotzusammenlegung und Inventarisierung des Sammelguts verantwortlich zeichnen.

Der Grosse Gemeinderat stimmte Ende Juni einem Kredit für dieses Projekt zu. Im Herbst kann Ryser mit den entsprechenden Arbeiten beginnen. Aus diesem Grund tritt sie ins zweite Glied zurück und gibt ihre Leitungsfunktion ab.

Carmen Simon wird neu die 50 Prozent-Stelle als Museumsleiterin übernehmen. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Museumswissenschaften und Geschichte und hat verschiedene Weiterbildungen in fachspezifischer Richtung absolviert, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

Das Regionalmuseum wurde 1930 auf dem Grundstock der historischen Sammlung der Sekundarschule Langnau und der Privatsammlung eines Lehrers gegründet. Ursprünglich füllten die Exponate zwei bis drei Räume des Gebäudes. Das Museum konnte stetig ausgebaut werden.

Heute umfasst es 25 Räume zur Geschichte, zu Alltag, Gewerbe und Handwerk des Emmentals. Auch Emmentaler Persönlichkeiten wie der Wunderdoktor Micheli Schüpbach oder die «Kummerbuben»-Autorin Elisabeth Müller haben ihre «Stube» in dem historischen Gebäude. Das Chüechlihus umfasst eine der grössten Sammlungen von Langnau-Keramik.

Das Gebäude selber stammt aus dem Jahr 1526 und ist das älteste weitgehend original erhaltene Gebäude der Region. Im 19. Jahrhundert wurde darin eine Kaffeewirtschaft betrieben, in der man fettgebackenes Kleingebäck servierte. Daher der Name Chüechlihus.

Rysers Aufgabe wird es nun sein, die vom Museum gesammelten Objekte zu inventarisieren und an einem zentralen Ort zusammenzuführen. Heute sind sie in sieben verschiedenen Liegenschaften teilweise ungeeignet untergebracht.

SDA