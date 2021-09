Vernissage in Thun – Carlos Leal präsentiert Auswahl seiner Fotos Der bekannte Schweizer Schauspieler Carlos Leal präsentiert am Donnerstag in der Galerie Boutique Bar in Thun Bilder seiner Serie «We Own the Night». PD

Der Schweizer Schauspieler Carlos Leal interessiert sich auch für Fotografie. Ab Donnerstag sind einige Werke von ihm in der Galerie Boutique Bar am Aarequai in Thun zu sehen. Foto: PD/Tamara Lee Carroll

Die einen kennen ihn noch als Frontmann der Rap-Crew Sens Unik aus Lausanne. Diese Laufbahn hat Carlos Leal allerdings beendet. Inzwischen ist der Schweiz-Spanier als Schauspieler tätig. Hierzulande stand er etwa während einer Staffel von «Der Bestatter» vor der Kamera. Leal, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Los Angeles lebt, ist aber auch für TV-Serien wie «Better Call Saul», «Marvel’s Agents of Shield» oder «Criminal Minds» im Einsatz. Und einige erinnern sich womöglich noch an seinen Auftritt in «James Bond 007: Casino Royale».

«Ästhetik der Einsamkeit»

Carlos Leals neustes Projekt ist die Fotografie. «Die Konzeptarbeit ‹We Own the Night› zeigt den Blick eines suchenden, hinterfragenden und aufstrebenden Künstlers, dessen Auge immer wieder die Ästhetik der Einsamkeit einfängt und dabei stets eine bittersüsse Note im Geiste des Betrachters hinterlässt», heisst es in einer Pressemitteilung.

Aktuell weilt der 52-Jährige für Dreharbeiten wieder einmal in der Schweiz. Er nutzt die Gelegenheit, mit einem Auszug aus der erwähnten Arbeit nach Thun in die Galerie Boutique Bar am Aarequai zu kommen. Die Vernissage findet am Donnerstag, 30. September, zwischen 18 und 20 Uhr statt. Leal wird «Fragen beantworten und eine gute Zeit mit altbekannten Gesichtern verbringen», schreibt die Galerie Boutique Bar.

