Katalonienkonflikt – Carles Puigdemont muss im Ferienparadies bleiben Der ehemalige katalanische Regionalpräsident wurde in Sardinien verhaftet und wieder entlassen – er darf die Insel aber vorerst nicht verlassen. Liefert ihn Italien jetzt an Spanien aus? Oliver Meiler aus Rom

Ging davon aus, dass der Haftbefehl nicht in Kraft sei: Carles Puigdemont. Foto: Kenzo Tribouillard (AFP)

So viel politische Aufregung hat Sardinien schon lange nicht mehr erlebt – und die Affäre mit markanten diplomatischen Konturen ist noch nicht ausgestanden. Kataloniens früherer Regierungschef Carles Puigdemont ist auf der italienischen Insel festgenommen und vorübergehend inhaftiert worden. Er war angereist, um an diesem Wochenende in Alghero an einem Festival der katalanischen Kultur teilzunehmen. Doch die Polizei erwartete ihn bei seiner Ankunft am Flughafen mit einem internationalen Haftbefehl und brachte ihn in ein Gefängnis in Sassari.

Keine 24 Stunden später entschied eine Berufungsrichterin, dass Puigdemont die Haftanstalt verlassen dürfe, unter einer Bedingung: Er muss auf der Insel bleiben, immerzu erreichbar für die Behörden, bis entschieden ist, ob Italien den Politiker womöglich an Spanien ausliefert.

Im selbst gewählten Exil

Die Verhaftung hatte eine Serie von Fragen und politischen Reaktionen ausgelöst, vor allem in der Heimat des Politikers. Spaniens oberstes Gericht wirft Puigdemont und seinen politischen Weggefährten Rebellion vor, weil sie 2017 ein angeblich illegales, verfassungswidriges Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens durchgeführt hatten. Puigdemont lebt seit Jahren in Belgien im selbst gewählten Exil, geschützt von der Immunität als Europaparlamentarier. Aus Sicht seiner Gegner flieht er vor der spanischen Justiz; seine Freunde sehen in dem Separatistenführer ein Opfer politischer Verfolgung.

Offensichtlich war Puigdemont davon ausgegangen, der Haftbefehl gegen ihn sei nicht in Kraft, sonst wäre er kaum nach Sardinien gereist. In den vergangenen Monaten hatte es gleich mehrere widersprüchliche Entscheide zu seiner Immunität gegeben. Die jüngste Verfügung des Europäischen Gerichtshofs von Ende Juli muss ihn aber in der Annahme bestärkt haben, dass er nichts riskiert.

«An deiner Seite, Präsident»

Der Zwischenfall lässt in Spanien jene Fronten wieder aufblitzen, die der jahrelange Konflikt um eine Unabhängigkeit Kataloniens zementiert hat. Der katalanische Regionalpräsident Pere Aragonès bekundete Solidarität mit Puigdemont: «An deiner Seite, Präsident», schrieb der Linksrepublikaner auf Twitter. Spaniens rechte Oppositionsparteien wie der konservative Partido Popular äusserten die Hoffnung, dass Puigdemont nun nach Spanien ausgeliefert und der Justiz überstellt werde, um zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der kleinere Koalitionspartner in Madrid, die linkspopulistische Unidas Podemos, bezeichnete die Festnahme in Italien jedoch als «illegal». Puigdemonts Anwalt, Gonzalo Boye, nannte den Haftbefehl gar «betrügerisch». Regierungschef Pedro Sánchez hielt sich zurück und schwieg zunächst zu den Vorgängen in Italien.

Stattdessen ging ein Tweet von ihm viral, den er schon 2019 bezüglich Puigdemont abgesetzt hatte: «Niemand steht über dem Gesetz.» Sánchez kann über den Zeitpunkt der zwischenzeitlichen Festnahme in Italien nicht wirklich glücklich sein: Zwischen Madrid und Barcelona hat gerade erst ein neu aufgesetzter Dialog zu dem Konflikt um die nordostspanische Region begonnen.

Für Sánchez steht viel auf dem Spiel

Viel steht für den Sozialisten auf dem Spiel. Er hatte Ende Juni mit einer grossen Geste der Versöhnung die Begnadigung der in Spanien inhaftierten Anführer des katalanischen Separatismus durchgesetzt. Sánchez sagte damals, ein solcher Gnadenakt sei notwendig, um den Konflikt zu befrieden. Wenn nun wegen Puigdemonts Verhaftung die Separatisten den Dialog einseitig aufkündigen würden, könnten seine Gegner Sánchez abermals Schwäche gegenüber den Unabhängigkeitsbefürwortern vorwerfen. Auf Kataloniens Strassen flammte am Freitag tatsächlich sofort der Ärger über die «Unterdrückung» der Unabhängigkeitsbewegung auf. Menschen demonstrierten, vor dem italienischen Konsulat in Barcelona forderten Protestierende ein Ende des Dialogs zwischen Zentral- und Regionalregierung.

2018 war Puigdemont schon einmal festgenommen worden – in Deutschland. Damals reiste er mit seinem Wagen von Dänemark zurück nach Belgien. Die Justiz in Schleswig-Holstein liess ihn aber nach kurzer Zeit wieder frei: Das Oberlandesgericht war zum Schluss gekommen, dass es nach deutschem Recht unmöglich sei, Puigdemont wegen des Vorwurfs der Rebellion an Spanien auszuliefern.

