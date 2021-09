Der Captain steht im Fokus – Tschannen wünscht sich einen Bilderbuchabgang Der SC Langenthal startet am Freitag mit einem Auswärtsspiel gegen die GCK Lions in die neue Saison, bereits am Samstag steht das Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds an. Leroy Ryser

Stefan Tschannen hat im Sommertraining hart gearbeitet. Foto: Leroy Ryser

Drei Meistertitel in der Swiss League hat er schon, ein vierter könnte es noch werden – aber danach wäre dann Schluss. Stefan Tschannen hat mit dem SC Langenthal alles erreicht, was er erreichen konnte. In 17 Saisons hat er während mindestens eines Spiels das gelb-blaue Trikot getragen, insgesamt 674 Meisterschaftsspiele für den SCL absolviert, 357 Tore geschossen und 467 Assists geliefert. Jetzt soll aber bald schon Schluss sein. Schon zum Ende der vergangenen Saison hatte der SCL-Captain Stefan Tschannen angekündigt: «Die nächste Saison wird meine letzte sein.»