Serie A: Napoli wird Meister bei Udinese

Für Napoli ist der dritte Scudetto der Vereinsgeschichte nach 1987 und 1990 Tatsache. Dem Leader der Serie A genügte dazu ein 1:1 bei Udinese. Die Süditaliener gerieten nach 13 Minuten und dem Treffer von Sandi Lovric zuerst ins Hintertreffen. Victor Osimhen erlöste die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti mit seinem Tor in der 52. Minute und schoss Napoli zum Meistertitel.

Meistertorschütze Victor Osimhen. Foto: Alessandro Sabattini (Getty Images)

Während die Mannschaft mit den mitgereisten Fans in Udine feierte, begann in Napoli die schon wochenlang herbeigesehnte Party. In dem nach Diego Maradona benannten Stadion verfolgten rund 60'000 Fans auf acht Grossbildschirmen die Partie, in der Stadt waren ebenfalls unzählige Leinwände aufgebaut. Auf den grossen Plätzen versammelten sich schon tagsüber unzählige Anhänger und stimmten sich mit Schlachtgesängen und bengalischen Feuern auf den Triumph ein. Schon vor dem Schlusspfiff in Udine wurden in Neapel Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen.

Die Süditaliener verdienten sich den Triumph mit famosen und grossteils souveränen Vorstellungen in dieser Saison, einer aufregenden Offensive um Osimhen und Dribbelkünstler Chwitscha Kwarazchelia sowie der Unbekümmertheit eines Aussenseiters ohne ganz grosse Stars. Nach einigen knapp verpassten Erfolgen in den vergangenen Jahren schaffte es Spalletti dieses Mal, dass sein Team im Laufe der Saison nicht einbricht. In der Champions League war der SSC erst im Viertelfinal gegen den AC Mailand ausgeschieden. (heg/DPA)