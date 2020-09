Breitenrains starke Form – Captain Hurter trifft und lobt die Qualität des Kaders Der FC Breitenrain und YF Juventus lieferten sich in der Promotion League einen packenden, fesselnden Spitzenkampf. Beide Equipen spielten voll auf Sieg, trennten sich am Ende aber 2:2-Remis. Adrian Lüpold

Breitenrain-Captain Marco Hurter erzielte gegen Leader YF Juventus mit einem satten Schuss den Ausgleich zum 2:2. Foto: Andreas Blatter

Als Breitenrain in der 56. Minute im rechten offensiven Couloir zu einem Einwurf kam, lauerte Aussenverteidiger Marco Hurter auf der gegenüberliegenden Seite wie eine hungrige Kobra. Via Artian Kastrati und Floran Ajeti landete der Ball auf der Höhe des Strafraums beim FCB-Captain. Kobra Hurter zögerte keine Millisekunde, biss zu und jagte das Spielgerät mit seinem starken linken Fuss technisch gekonnt und wie an der Schnur gezogen zum 2:2 gegen YF Juventus ins rechte untere Eck.

«Der Ball wurde von Flo Ajeti so perfekt abgelegt, dass ich volles Risiko nehmen konnte», sagte der 26-Jährige. Hurters Knaller markierte den Höhepunkt eines packenden Spitzenkampfs in der Promotion League.

Sowohl Breitenrain als auch der Tabellenführer aus Zürich zelebrierten temporeichen Fussball vom feinsten. Die Gäste profitierten früh von einer Unachtsamkeit in der FCB-Verteidigung und lagen nach vier Minuten 1:0 in Führung. «Zu Beginn war YF gut im Spiel, trat aggressiv auf. Doch wir fingen uns und spielten danach auch guten Fussball», meinte Captain Hurter. In der Tat reagierte das Team von Coach Martin Lengen ausgezeichnet und erlangte nach dem Rückstand die spielerische Hoheit. Nach einem Foul am neuen Stürmer Floriant Zubaku, der von der Thuner U-21 zum FCB kam, traf Artian Kastrati nach 16 Minuten per Penalty zum 1:1.

Ärgernis nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann aus Sicht Breitenrains ärgerlich. Wie beim 0:1, als Christoph Schneuwly zu einer unglücklichen Grätsche ansetzte, schaffte es in der 49. Minute auch der andere Innenverteidiger Nicola Nilovic nicht, eine Aktion als letzter Mann zu klären.

Anstatt den Ball aus dem Stadion zu hauen, liess er sich in einen Zweikampf verwickeln, den er nach einem Gerangel und einem vermeintlichen Handspiel eines Zürchers verlor und der letztlich im 1:2 für YF mündete. Alles Reklamieren und Lamentieren beim Schiedsrichter nützte nichts – wie zu Beginn der Partie lag Juventus nach einem Geschenk des FCB wieder vorne.

Die Breitenrain-Spieler Nicola Nilovic (Mitte) und Fabian Stoller (rechts) schauen nach dem umstrittenen Führungstreffer von YF Juventus entgeistert in Richtung des Schiedsrichters. Foto: Andreas Blatter

Wie unbeeindruckt Breitenrain auf das neuerliche Malheur reagierte, zeugt vom Selbstvertrauen, das sich der Quartierclub in Verlauf der letzten Wochen zugelegt hat. Das 2:2 durch Hurter folgte prompt, was weitere Kräfte freisetzte. Breitenrain powerte nun gewaltig und bekam in der 70. Minute die goldene Möglichkeit auf die erstmalige Führung in Form eines weiteren Elfmeters. Doch Marko Danbubic sah seinen zu unplatzierten Schuss abgewehrt. Und kurz darauf verpasste Dangubic per Kopf nach einem Eckball das 3:2 erneut. «Auch YF hatte am Schluss nochmals die Möglichkeit auf das Siegtor», sagte Hurter und ergänzte: «Insofern ist das Unentschieden fair.»

Starker Start, neue Breite

Dank starken Leistungen und 11 Punkten aus sechs Partien hat sich Breitenrain im vorderen Drittel der Promotion League eingenistet. «Ich weiss gar nicht, wann wir zuletzt so gut in eine Saison gestartet sind. Es wäre toll, wenn wir so lange wie möglich vorne dabei sein können», erklärte Hurter. Die Voraussetzungen dafür stimmen. Die Equipe des FCB ist top besetzt und hat vorab in der Breite an Qualität gewonnen.

Dies war auch gegen Juventus augenfällig. Jeder Spieler, der von der Bank kam, entpuppte sich als belebendes Element. «Wir haben jetzt viele Spieler im Kader, die den Unterschied ausmachen können. Trainer Martin Lengen hat viele Optionen zur Verfügung. So macht es grossen Spass», erzählte Captain Hurter.

Captain Marco Hurter jubelt nach seinem Tor zum 2:2. Foto: Andreas Blatter