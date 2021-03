Cancel Culture an Schweizer Unis – «Die Einschränkung der Forschung im Ausland ist eine Chance für uns» Weltweit sehen Forscher die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr, weil Ideologen missliebige Debatten unterdrücken. Auch an Schweizer Unis gibt es solche Tendenzen – und doch nimmt das Land eine Sonderstellung ein. Rico Bandle

Nicht alle sind hier gleichermassen erwünscht: Studierendenprotest vor dem Hauptgebäude der Universität Zürich. Foto: Andrea Zahler

Etwa zwölf vermummte Randalierer drangen in den Saal ein, in dem der chilenische Ökonom Axel Kaiser gerade einen Vortrag hielt. Sie bewarfen den Redner und das Publikum mit Eiern und Flüssigkeiten, schrien Parolen. Als die Polizei eintraf, ergriffen sie die Flucht.

Diese Szene ereignete sich vor etwas mehr als einem Jahr in einem Veranstaltungslokal mitten in Zürich. Später wurde bekannt, dass der wegen seinen libertären Ansichten umstrittene Ökonom eigentlich an der Universität hätte sprechen sollen. Wegen Sicherheitsbedenken wurde der Anlass aber extern durchgeführt.