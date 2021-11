Notfall in Deutschland – Camion fährt führerlos 30 Kilometer auf Autobahn Ein medizinischer Notfall hätte auf der A3 im Nordwesten von Bayern Schlimmes verursachen können. Zu einem Zusammenstoss mit anderen Fahrzeugen kam es aber nicht.

Glück im Unglück: Auf der A3 im Bundesland Bayern ist es beim Vorfall nur zu Sachschaden gekommen. Foto: Louisa Bayer (DPA/Keystone/14. November 2021)

Wegen eines medizinischen Notfalls des Fahrers fuhr am späten Samstagabend ein Lastwagen über eine Strecke von etwa 30 Kilometern praktisch führerlos über die Autobahn A3. Zu Zusammenstössen mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht, der LKW zerstörte aber eine Reihe Absperrungen insbesondere im Baustellenbereich und streifte über lange Strecken die Leitplanken, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag in Würzburg (Bundesland Bayern) mit.

Die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten für gute sechs Stunden über eine Strecke von zehn Kilometern in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Erst am Sonntagvormittag konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Mehrere Zeugen hatten der Polizei eine in Schlangenlinien über die Autobahn fahrende Sattelzugmaschine ohne Anhänger gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das im Bereich Kist in Fahrtrichtung Nürnberg auf der A3 fahrende Fahrzeug schnell ausmachen. Trotz Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal habe der Fahrer aber nicht reagiert.

Fahrer stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Die Zugmaschine sei in Schlangenlinien weiter gefahren. Dabei sei das Fahrzeug mehrfach mit der Leitplanke kollidiert und habe im Baustellenbereich am Autobahndreieck Würzburg-Biebelried zahlreiche Warnbaken überfahren. Auch die Fahrbahnteiler seien zerstört worden und ragten anschliessend zum Teil in die Gegenfahrbahn, so die Polizei. Erst an der Ausfahrt der Anschlussstelle Kitzingen sei der Lastwagen zum Stehen gekommen.

Die Polizisten stellten anschliessend bei dem 48 Jahre alten Fahrer aus dem Landkreis Main-Spessart einen medizinischen Notfall fest. Er kam ins Krankenhaus. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss hätten sich nicht ergeben. Im Autobahnbereich entstand erheblicher Sachschaden. Vereinzelt meldeten Verkehrsteilnehmer ausserdem Schäden durch Trümmerteile an ihren Fahrzeugen. Die Gesamtschadenhöhe sei noch nicht zu beziffern.

AFP/fal

