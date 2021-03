Nooch expandiert in den Breitsch – Café Viktoria wird asiatisch Sushi für den Breitenrain: Am Berner Viktoriaplatz entsteht in der ehemaligen Postfiliale und dem Café Viktoria ein asiatisches Restaurant. Claudia Salzmann

Künftig radeln noch mehr Nooch-Velokuriere durch Bern: Am Viktoriaplatz geht eine neue Filiale des asiatischen Restaurants auf. Foto: Christian Pfander

Das Zürcher Gastrounternehmen Wiesner übernimmt das Café Viktoria und die ehemalige Postfiliale am Viktoriaplatz. Dort solle eine weitere Filiale von Nooch entstehen, sagt Daniel Wiesner. Dieses asiatische Lokal existiert bereits in der Aarbergergasse. Der neue Standort soll 120 Innenplätze und 100 Aussenplätze umfassen. Einerseits werde in der Küche das Nooch-Angebot gekocht, aber sie funktioniere auch als Homedelivery-Produktionsküche. «Unser Konzept ist pandemietauglich», sagt Wiesner. Die Eröffnung plant er auf Oktober oder November. Die Einsprachefrist der Baupublikation, die am Mittwoch im Anzeiger erschienen ist, läuft bis 6. April.