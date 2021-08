Gastro-Neustart im Scherzhaus - Café Scherz wird zu Bistro

Gastro-Neustart im Scherzhaus – Reise-Agentur wird Beizerin Im Scherzhaus in Köniz sind neue Mieter eingezogen: Das Reiseunternehmen Edelline übernimmt auch das Café im Erdgeschoss. Claudia Salzmann

Das Café Scherz heisst neu Bistro Scherz, dieses befindet sich an prominentester Lage im Könizer Zentrum in einem der ältesten Häuser. Foto: Beat Mathys

Eine Mieterrochade im Scherzhaus bringt das Café in neue Hände. Ende Juli ist das Reiseunternehmen Edelline hier eingezogen. Das Unternehmen ist auf den Verkauf von Reisen spezialisiert, geht nun aber auch unter die Beizer: Der CEO Beat Ackermann und seine rechte Hand Janine Zayed werden zugleich die neuen Gastgeber im Bistro Scherz. «Wir haben zwar keine Erfahrung, aber Ideen», sagt Ackermann.

Ihre Idee für die Zukunft des Bistros wie auch des ganzen Scherzhauses hört sich zumindest in der Theorie gut an: Die Reisebranche ist zwar noch lädiert von der Pandemie. Doch Ackermanns und Zayeds Ziel ist es, die Reisen von Edelline mit Themenabenden schmackhaft zu machen. Als Beispiel: eine Portugal-Reise mit Vorträgen von Einheimischen, einer eingeflogenen Fado-Band, mit Wein aus dem Douro und kulinarischen Spezialitäten hier erlebbar machen. So verkauft sich die Reise fast von allein? «Auf das hoffen wir natürlich», so Zayed.