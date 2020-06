Kult-Musikclub in Thun – Café Mokka fährt Betrieb schrittweise wieder hoch Mit Konzerten im kleinen Rahmen und mehr Gastronomie im Garten nimmt die Crew des Café Mokka nach drei Monaten Zwangspause den Betrieb ab Mittwoch behutsam wieder auf. Gabriel Berger

Das Café Mokka an der Allmendstrasse in Thun in einer Aufnahme vom vergangenen Winter. Ab dem 10. Juni kehrt in Haus und Garten nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder Leben ein. Foto: Patric Spahni

Wenn am Abend des 10. Juni in der Café Bar Mokka erstmals wieder Gäste empfangen werden, wird es genau 90 Tage her sein, dass der Musikclub an der Allmendstrasse in Thun letztmals offen stand. Am 13. März wurde der Betrieb von einem Tag auf den anderen eingestellt, alle geplanten Konzerte und Anlässe bis auf weiteres gestrichen. «In einer ersten Phase hatten wir sehr viel zu tun mit all den Absagen und dem Umorganisieren», erinnert sich Mokka-Geschäftsführer Marc Schär. «Es folgte eine ruhigere Zeit, die wir vor allem für Büro- und Aufräumarbeiten nutzten.» Seit wenigen Wochen habe nun wieder eine etwas intensivere Phase begonnen, um den Betrieb erneut Schritt für Schritt hochzufahren. Die Motivation im Team sei entsprechend gross.