Lokal im Botanischen Garten – Café Fleuri zieht in Orangerie um Vor zehn Jahren hat im Botanischen Garten in Bern das Café Fleuri aufgemacht. Nun zieht es wegen Bauarbeiten in die Orangerie um. Claudia Salzmann

Das Café Fleuri, geführt von Kathrin Langenegger, zieht im Botanischen Garten im Lorrainequartier um und verlängert seine Öffnungszeiten. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer bis anhin nach dem Café Fleuri im weitläufigen Botanischen Garten (Boga) Ausschau gehalten hat, wurde bei den sonnengelben Sonnenschirmen beim Sukkulentenhaus fündig. Doch nun muss das Fleuri umziehen, weil die drei Schauhäuser seit Anfang Monat und bis im Herbst umgebaut werden. «Weil uns wegen der Sanierung die Lebensgrundlage entzogen wird, bekommen wir einen neuen Standort in der Orangerie», sagt Kathrin Langenegger.

Sie hat das Café Fleuri vor sechs Jahren übernommen, als ihre Vorgängerin Zwillinge erwartete. Gastro-Erfahrungen brachte sie bereits vom Leichtsinn am Kornhausplatz und der Cinématte im Mattequartier mit. Eine Kochlehre hat sie zwar nicht, aber ihre Passion fürs Kochen lebte sie in einer Surf-Herberge in Costa Rica aus, wo sie jeweils ihre Winter verbrachte.

Landjäger mit Fernost

Unterstützung hat die Emmentalerin von den zwei Schwestern Perihan und Yasemin Bilgic, die türkisches Flair ins kulinarische Angebot bringen. Salate, orientalische Eintöpfe, Apéro-Plättchen und Brunch in Weckgläsern stemmte das Trio in der behelfsmässigen Küche im Foodtruck.

Perihan und Yasemin Bilgic sind die guten Seelen in der Küche. Foto: Franziska Rothenbühler

Viel grösser wird die Küche auch am neuen Standort nicht, doch «wir haben Übung damit, auf wenig Platz und aus wenigen Zutaten das Maximum rauszuholen», sagt Langenegger. Ihr Kochstil sei inkludierend und schliesse keinen Gast und keinen Ernährungsstil aus. «80 Prozent sind vegan oder vegetarisch, mit Option auf einen Greyerzerkäse oder einen Landjäger», sagt die 41-Jährige.

Zitrus und Palmen

Der temporäre Umzug des Cafés in die zum Boga gehörende Orangerie sei zwar aufwendig gewesen, aber ganz so traurig sind die drei Beizerinnen nicht darüber: Denn so kommen die 40 Aussenplätze noch näher an die grüne Aare, und drinnen gibt es mehr Innenplätze als bis anhin im Sukkulentenhaus. Der Boga liegt am Hang, die drei gläsernen Gewächshäuser sind durch Treppen miteinander verbunden, zuunterst befindet sich die Orangerie.

40 Aussenplätze gibt es vor der Orangerie. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Orangerie ist ein hoher Raum, in dem Zitrusbäume überwintern. Diese stehen nun draussen – da der Sommer endlich Einzug gehalten hat – und sorgen fürs exotische Ambiente. Während andere Beizer viel Geld für Palmen, Zitronenbäume oder Oleander ausgeben, weiss das Fleuri-Team fast nicht, wohin mit all den Grünpflanzen. Kein Wunder: Der Boga, den es seit 1860 gibt, beherbergt rund 5500 verschiedene Pflanzenarten.

Feierlichkeiten und Kaukasus

Am alten Standort beim Sukkulentenhaus musste das Fleuri sich an die Öffnungszeiten des Bogas halten und schloss um 17.30 Uhr, wenn andernorts die Apérogäste erst eintrudeln. Diesen Sommer darf das Beizerinnen-Trio bis 21 Uhr offen haben, was ihnen mehr Möglichkeiten bietet.

Während die Schwestern für die täglichen Mittagessen und die erweiterten Apéros zuständig sind, hat Kathrin Langenegger sich eine neue Eventreihe ausgedacht. «Supra» heisst diese und bedeutet auf Deutsch Feierlichkeit. Sie lädt an sechs Mittwochabenden zur kulinarischen Reise durch den Kaukasus ein. «Dabei empfange ich mich quasi selber in der Küche und komme wieder mal zum Kochen», freut sie sich.

