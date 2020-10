Wegen Corona – Café-Bar Mokka schliesst bis auf weiteres Die Konzerte am Donnerstag und Freitag finden noch statt – danach bleiben die Türen des Kultlokals zu.

Die Café-Bar Mokka an der Allmendstrasse in Thun. Foto: Patric Spahni

Jetzt schliesst auch die Café-Bar Mokka. Vor einer Woche hatte Geschäftsführer Marc Schär gegenüber dieser Zeitung erklärt, dass der Betrieb unter den jüngsten Covid-19-Auflagen zwar herausfordernd sei. Doch der finanzielle Druck sei in seinem Betrieb, der von der Stadt Thun unterstützt wird, geringer als bei anderen Anbietern.

«Die momentane Lage zwingt leider auch uns dazu, unsere Tore vorübergehend zu schliessen», heisst es in einer Mitteilung, die das Mokka-Team am späten Mittwochabend verschickte. «Wir haben uns auf viele wunderbare Künstlerinnen und Künstler gefreut und bedauern, dass unsere Bühne die nächste Zeit wohl nur von unserem Eisbären bewohnt wird», heisst es in Anspielung auf die Bühnendekoration weiter.

Alle Gäste, die bereits Tickets für kommende Shows besitzen, werden in den nächsten Tagen über das weitere Vorgehen informiert. Die Konzerte von Paquita Maria am Donnerstag, 22. Oktober, und Alois am Freitag, 23. Oktober, finden noch statt und die Aussenbar wird geöffnet sein.

Die für den Samstag, 24. Oktober, geplante Truwve-Plattentaufe wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Auf Truwve.com streamen die Künstler dafür am Samstag ab 20 Uhr ein Konzert.

Ab Samstag, 24. Oktober, bleibt das Mokka bis auf weiteres geschlossen.

pd/jzh