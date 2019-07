SMS vom Montag, 29. Juli

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Serie «Homeland», Staffel 1 bis 3. 079 289 57 29

Diverse Kleiderbügel, mehrere Kochbücher, Knöpflisieb, Cutter Marke Krups, Blumenübertöpfe. Abzuholen in Thun. 079 509 10 52

Nähmaschine Singer und Fernsehtisch aus Glas. 079 658 83 36

Zwei Eintritte für das Tropenhaus Frutigen, gültig bis 31.12.19. Nur SMS. 076 547 63 51

Gebrauchte Stellriemen, 29 x 100 cm, 12 Stück, können in 3754 abgeholt werden. 079 301 97 79

Pferdemist, super für Garten, Hochbeete, Rosen etc. Der Mist ist in Säcke à ca. 50 Liter abgefüllt. Standort Beatenberg, kann auf dem Bödeli auch geliefert werden. 079 459 07 09

Das buch «Muggestutz». In 3506. 079 271 28 56

Kurze Hosen für Herren. Nur SMS. 079 462 14 90

Motorradkleider (Gore-Tex und Leder, Grösse M und XL). Nur SMS. 076 342 69 15

Gartentisch (160 x 90 x 75 cm) mit vier Stühlen (gelochtes Metall, grau), inkl. Kissen (blau-weiss gestreift). Muss in Münsingen abgeholt werden. 079 298 64 30

Verschiedene Hundesachen (Stoffbett, Fressnäpfe, Leinen (normale und ausziehbare),Halsbandmänteli. Abzuholen in Aarwangen. 079 218 04 74

Polstergruppe (Original 50er-Jahre-Diwan) und zwei Sessel (1-mal goldfarben, 1-mal rosa). 079 626 50 42

Gratis gesucht

Feldstecher. 079 320 99 94

Holzklämmerli. Danke. 079 242 78 37

Alte Taschenmesser aller Art, biete bei Übergabe für jedes Stück eine Torte, bei Versand wird Porto in Form von Postmarken zurückgezahlt. 076 488 02 56

Für Gartenprojekt: Gartenbeetbogen aus Metall, Glas- und Kunststoffperlen. 076 488 02 56

Drahtloses Telefon mit grossen Tasten und Walkie-Talkie. SMS. 079 767 97 01

Bücher von oder über Jean Gebser. 079 633 96 75

Dörrex. Mein Erbstück ist leider ausgestiegen. 079 780 96 68

Ringelblumen, Goldmelisse, alle Garten- und Heilkräuter, Danke. 079 203 46 75

Frühbeet, 60 x 100 cm. Danke. 079 214 48 63

Gut erhaltene Einbauküche, ohne Geräte. 079 633 96 75

Seidenschlafsack. 078 712 58 53

Für Grossfamilie im Gürbetal: je ein Herren- und Damenvelo in gutem Zustand. 079 651 42 44

Wellblech im Raum Burgdorf/Thun. 079 676 69 41

Diverses

Gefunden im Thunersee, in Unterseen: Ehering mit Gravur Monique. SMS. 078 611 09 80

Gefunden am Mittwoch, 24. Juli, am Engstlensee, auf einem Holztisch am See: Lesebrille mit bunten Bügeln. Ich habe sie bei der Reception im Hotel Engstlenalp abgegeben. Tel ab 13 Uhr. 079 414 34 13

Verloren: Sonnenbrillen-Clip, am Donnerstag in Solothurn. 079 306 59 24

Am 11. Juli verloren, im Raum Bern (Schwanengasse/Bahnhof/Hinterkappelen/Wohlen): Kindervelohelm (blau-schwarz, mit Uhus) und Kaffeekapseln mit Vogelmotiv. Bitte nur SMS. 079 294 10 53