SMS vom Montag, 21. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

2 Stück Auto Zusatz-Sitzheizungen, Stoff, 12 Volt, 3 Heizstufen (Stromversorgung ab Zigaretten-Anzünder), muss abgeholt werden in 3425. 078 700 94 51

Fernsehmöbel, schwarz/weiss, 140 x 40 x 50 cm, abzuholen in Boll. Nur SMS. 079 306 43 09

Ca. 20 kg Quitten (auch kleinere Mengen). Nur SMS. 076 699 16 56

Älteres Pflegebett, gut erhalten. Oberer Teil automatisch einstellbar. Nur SMS. Muss in Burgdorf abgeholt werden. 077 435 92 32

Kakteen. Nur SMS. 077 435 92 32

Kinderbett, 60 x 120 cm. 079 692 79 60

Esstisch, rund, 1.2 m, aus Holz. Abzuholen in 3252. 078 897 09 44

6 Tessinerstühle für Esstisch, nur SMS. 079 334 09 04

Infolge Auflösung eines Samaritervereins im Seeland zu verschenken: 2 Bahren inkl. Rollgestell, 2 Rettungsbretter. Geeignet für Vereine im Berggebiet. Muss in Brügg abholt werden. 079 642 40 59

Terrarium, 70 x 70 x 70 cm, nur SMS. 079 956 50 57

Wolle und Baumwolle. Nur SMS. 079 462 14 90

Eternitkistli und verstellbare Balkonhaken. Nähe Thun. Nur SMS. 078 624 93 47

Kinderbett, 70 x 140 cm, mit Matratze. 079 311 04 15

Duromatic, 10 Liter Römertopf. 079 507 70 17

Der grosse Brockhaus, 12 Bände. 079 366 09 62

15 National Geographic 1989/90. 079 366 09 62

Le petit Larousse, 2003. 079 366 09 62

Kerzenwachsreste. 077 522 36 33

2 Katzen-Transportkörbe. 1 x geflochten mit Deckel, 1 x Gitter. 1 grosse Mostflasche in Korb. Nur SMS. 079 257 75 26

Mostflaschen in Holzgestell, 25 Liter. 079 234 07 38

10 Tavel Bücher und 6 Berndeutsche. Nur SMS. 078 848 42 59

Kunststoffplatte, 125 x 70 cm, 11 mm dick, abzuholen in Münsingen. 078 758 82 99

Animal Planet Bildli. Nur SMS. 079 381 31 39

Schrank drei Türen, Buchendekor. H 195 - B 149 - T 50 cm. Abzuholen in Thun. 033 336 50 75

Gratis gesucht

Äpfel zum Mosten, werden selber geerntet. 079 562 35 92

Tumbler. 079 467 12 72

Krokus-Billette von Otto`s für den 23.11.19 in Sursee. 079 725 85 16

Gartentisch (Gussfüsse/Granitplatte). Nur SMS. 079 295 82 72

3 kleine Glöggeli für Zwergziegen. Nur SMS. 079 379 09 64

Rösler Geschirr, senfgelb mit braunem Rand und braun mit dunkelbraunem Rand oder beige mit braunem Rand . 077 452 48 77

Holztabouret und hölzernes Serviertablett. 078 817 74 46

Gartenbank. 078 897 09 44

Kasperlifiguren. Nur SMS. 079 424 76 93

Grosse Papagei-Handpuppe, bei der man den Schnabel bewegen kann. Nur SMS. 079 510 01 74

Altpapierständer. 079 242 78 37

Animal Planet Nr. 105. 079 918 69 54

Mania Bilder Nr. 3, 7, 22, 24, 32, 45, 70, 85, 90, 92, 97, 99, 100, 101, 109, 126, 142, 143, 144, 150. 078 731 24 79

Rassenmäher mit Radantrieb. 079 467 12 72

Surfbrett für Dekozwecke. Nur SMS. 079 420 93 56

Jungskleider, Grösse 110/116. 079 826 98 33

Wollreste zum Stricken von Cupholdern für die Pro Senectute. Nur SMS. 079 282 41 16

Animal Planet Mania Nr. 27. 079 810 13 44

Lichterketten für drinnen und draussen. 076 738 73 23

Steh-, Hänge-, Decken- oder Schreibtischlampe. 079 633 96 75

Schreibtisch. 079 633 96 75

Diverses

Gefunden: Korrigierte Sonnenbrille, am So 13. Oktober in der Risigrube in Aarwangen. Farbe: silber/schwarz Marke: Lannox eywear. 079 210 09 41