SMS vom Mittwoch, 6. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Billy Regal, weiss, Höhe 200 cm, Breite: 80 cm. 079 339 04 32

Einwegpaletten aus Holz, zum Basteln, Feuern, etc. Abzuholen in Grosshöchstetten. 079 286 28 78

Prächtiger Farn, Durchmesser: 110 cm. Nur SMS (wegen Arbeit). 079 202 16 36

Zwei Kleiderständer, fahrbar, ca. 120 cm lang. Muss in 3532 abgeholt werden. 079 514 61 26

Bürokorpus auf Rollen, Farbe: weiss/grau, Breite: 42 cm, Höhe: 58 cm, Tiefe: 80 cm, mit drei Schubladen und Schreibzeug-Einsatz. Muss in Thun abgeholt werden. 079 643 05 94

Pingpongtisch, zusammenklappbar. Abzuholen in 3603 Thun. 078 753 98 01

Einfacher Drucker (HP Deskjet 3720) und 2er-Ledersofa (schwarz, hat Gebrauchsspuren, ideal für Hobbyraum, Sitzplatz oder ähnliches). In Grosshöchstetten. 079 687 64 99

Zwei Bananenkisten Flohmarktartikel. 079 775 29 01

Diverse Flohmarktartikel. In 3658. 079 452 86 29

3er-Sofa, Leder, blau, für Jugendraum oder ähnliches, gebraucht, Sitzfläche geflickt. Foto vorhanden. Abzuholen in 3072. 078 687 60 69

Kleiner Streuwagen zum Ausbringen von Dünger, Sand, Salz, etc. Foto vorhanden. Abholen in 3308. Nur SMS oder WhatsApp. 079 396 47 77

Von Gotthelftracht: Mieder, Jupe, Gärnli und Kurzarmhemd, ohne Rock. Fotos auf vorhanden. In 4922. 079 696 53 10

Kaninchenstall/Schöpflikombination, Breite: 340 cm, Höhe: 230 cm, Tiefe 80 cm, mit sechs Kaninchenställen (Tiefstreuwannen). Kaninchenställe sind eventuell auch einzeln abzugeben. 079 334 29 08

Hochdruckreiniger Kärcher 310, Dampfreiniger Kärcher SC 2500. Beide neuwertig. 031 839 74 15

Waldarbeiterkleidung: grüne gepolsterte Hose mit Jacke dazu, Grösse: 50, neuwertig. SMS oder WhatsApp. 079 383 99 65

Stoff (gelb-weiss kariert, 120 x 195 cm, für Vorhänge, Tischtuch, usw.) und 5 m dunkelblaue Seide mit weissen Tupfen (7 mm, 90 cm breit). 079 580 91 24

Alte Babywaage (siehe Bild). Muss in 3302 abgeholt werden. 079 714 32 69

Weihnachtstanne, 10 Meter hoch. SMS. 079 274 63 28

Das Buch «Ein Mann» von Oriana Fallaci. 076 445 45 00

Edelweiss-Arbeitshemd, hellblau, Langarm mit Kragen, Grösse: 41/42, nie getragen. 079 549 04 16

Gratis gesucht

Handycam, digitale Videokamera (mit welcher man Hi8-Kassetten verwenden kann). Besten Dank im voraus. Bitte SMS. 079 291 05 19

Stempelständer/Stempelhalter für mindestens fünf Stempel. Region Spiez. 077 412 87 57

Profi-Keyboard und Handy mit sehr grossem Display. 077 535 38 57

Holzbockleiterli. 079 913 12 80

Messing Kerzenständer, 5-armig. 077 523 05 15

Zwei bis drei Betongartenplatten, 100 x 50 cm. 079 333 41 75

Winter-Wanderschuhe/Schneeschuhe für Kinder. 079 242 78 37

Holzgattertüre um einen Keller abzutrennen. 076 428 94 74

Im Raum Oberdiessbach: Koniferen-Äste für Weihnachtsdekos. SMS. 078 734 74 70

Gut erhaltene Handorgel. 079 518 83 81

Bohnenkaffeemaschine. 079 431 76 67

Die Bücher: «Rosen für Ruth» von Else Schönthal, Blaukreuz Verlag und «Edelsteintherapie für Haustiere» von Carolin Quast. 079 547 12 30

Diverses

Ich habe zwei Karten für das Konzert des Bolschoi Don Kosaken-Chors am Sonntag, 17. November, in der französischen Kirche in Bern und bin an diesem Tag verhindert. Hat jemand zwei Billette für das Konzert des gleichen Chors in der Kirche Jegenstorf am Donnerstag, 28. November und würde diese mit meinen Tickets tauschen? 078 861 71 18

Berner Blaskapelle sucht Kapellmeister(in) . Ab Januar 2020. 079 307 50 76