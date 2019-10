SMS vom Dienstag, 1. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Bulthaupt Messerblock für 6 Messer mit Relingstange, Ahorn, abzuholen in 3360. 079 336 03 83

Drei paar neue (ungetragene) Adidas-Turnschuhe, Grösse 42, nur SMS. 078 624 93 47

Verschiedene Rollkragenpullover, Gr. XL. Rote Lederhandtasche, nur SMS. 079 462 14 90

Nähmaschine Mio Standard, älteres Modell; Bananenschachteln zum Zügeln, abzuholen in Bern. 076 328 32 03

Pflanzenkübel, braun, Eternit, ca. 61 x 24 x 24 cm. 031 971 85 64

Camping-Store, 4 Meter. 079 693 76 64

8 Gartenplatten, 75 x 50 x 5 cm. 079 505 33 74

Kleines Hühnerhaus. Für ca. 6-8 Hühner. Eigenbau. 079 527 99 92

Garagentor mit Elekto-Antrieb. H 2.12 m, B 2.36 m, muss ausgebaut werden. 079 777 37 79

3 x Kabel-Spiralschlauch (neu), 1500 x 28 mm, nur SMS. 079 405 08 11

Runder Marmortisch, Durchmesser 120 cm, Umgebung Thun. 079 318 20 06

Drei Heutaschen für Pferde, müssen im Raum Thun abgeholt werden, nur SMS. 078 670 14 18

Segel, weiss und Kinderschwimmweste, bis 8 Jahre. Abzuholen in 3303. 078 624 74 81

Viele Zügelkisten. 3006 Ostring. 078 791 42 24

Schönes, blaues 2er Sofa, muss abgeholt werden in 3646 Einigen. 079 376 31 66

Bett aus Buchenholz, 90 x 200 cm. 079 578 96 47

Ein gebrauchtes, intaktes Pflegebett, abzuholen in 3419. 078 848 43 97

Diverse Glaselefanten. Nur SMS. 079 295 82 72

Bett, 180 x 200 cm; Schrank, 228 x 204 cm, mit Spiegel; Kommode mit Spiegel, alles in der Farbe Mahagoni. 079 693 76 64

Gratis gesucht

5 Happy-Kleber vom Coop. 079 581 30 88

Gewächshaus. Region Biel-Seeland. 079 198 91 62

Migros-Kleberli Nr. 17, 105, 114 und 139. 079 400 94 38

Migros-Kleberli Nr. 6, 9, 27, 91, 108, 149. 079 442 00 25

18 Sea-Happy Kleber vom Coop. 079 296 44 60

Funktionierende, Holz-Kurbel-Kaffeemühle. 079 223 80 04

Ölofen-Rauchabzug hinten. 033 822 48 03

Schoppenwärmer, mit Warmhaltefunktion. Nur SMS. 079 270 35 08

Readers Digest Auswahlbücher. Nur SMS. 077 421 34 90

Ca. 5-6 kg Quitten. Nur SMS. 079 211 48 76

Smartwatch, die mit iPhone kompatibel ist. 078 666 94 09

Trachtenschuhe, Gr. 37, Raum Oberemmental. 079 412 76 11

Nonomo Federwiege XL, für Kleinkinder, 15 kg plus. 079 752 29 73

Diverses

Gefunden am Gantrischweg in Mühlethurnen: Schlüsselbund in braunem Lederetui am Sonntag, 29.9.2019. 079 628 56 11

Verloren: Hörgerät, Raum Thun, Einigen, Spiez. 076 336 54 48