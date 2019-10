Die SMS vom Mittwoch, 2. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

VHS-Videokassetten: Dirty Dancing,Titanic, Drei Nüsse für Aschenbrödel und Mani Matter. Bitte nur SMS. 079 653 04 53

Kleninger-Wanduhr, abzuholen in Zollbrück. 076 336 10 00

Gartentisch, oval, 160 x 110 cm weiss. Eternit-Blumenkistli: 17 x 78 x 15 cm mit Aufhängehaken. 079 693 76 64

Schwarze Einkaufstasche mit Räder in schwarz,1 x gebraucht. Raum Langnau. Nur sms. 079 412 79 28

Pflegebett, elektrisch, funktionstüchtig. Abzuholen in 3419. 078 848 43 97

animal-planet-bilder, nummern: 34, 92, 88, 148, 122, 64, 72, 109. 076 303 94 09

Basketballkorb (ohne Netz). SMS. 076 514 40 48

Gratis gesucht

Vergriffenes Buch: Ein Jahr in Moskau. Von Carmen Eller. Herder Taschenbuch ISBN 9783451061356 0041. 079 441 50 11

Gut erhaltenes Lichtpult, Region Thun, bitte nur SMS. 078 836 50 20

Plattenspieler. 077 430 51 33

Vorgänge weiss. 079 621 34 80

Region Bern: 2 Hocker, braun oder schwarz, Stoff oder Leder, nur SMS. 079 338 75 32

Laubbläser. Raum Bern. 079 175 29 16

Animal Planet Bildchen: Nr. 79 und 91. 079 361 01 53

Animal Planet Mania Bildli, Nr.: 5. 10. 17. 35. 43. 46. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 75. 79. 81. 83. 84. 86. 89. 90. 91. 94. 97. 102. 112 115. 116. 127. 129. 131. 134. 136. 139. 127. 129. 131. 134. 136. 139. 149. 150. 151. Auch zum Tauschen. Nur SMS. 079 351 00 55 Safe, max. 30 x 30 cm mit Schlüssel zum Abschliessen. 079 830 04 19

Altes Senkblei. 062 923 12 85

Getränke Kühlschrank Gastro. 079 467 12 72

damenoberteile, winter, grösse 60. 076 738 73 23

Glücksrad evtl. leihweise für Theatergruppe. 079 731 50 52

Hühnerhaus für ca. 10 Hühner. Region Interlaken. 079 234 14 03

Dachträger zu Ford S-Max 2.0TDCi. Jg 2009. 079 242 63 06

Diverses

Die Frau welche am Donnerstag 26.9.19 ihren Autoschlüssel in der Otto`s Filiale Frauenkappelen verloren hat, soll sich doch melden. 079 735 98 59 Wer hat am 6. Sept. meinen Koffer auf der Schütz-Parkplatz gefunden und an die Wohnadresse zurückgebracht? Bitte melden wegen Finderlohn. 032 829 07 61

Verloren am 30. 09. 2019: Goldener Ohrring evtl. Post Riggisberg oder Parkplatz, Landi Mühlethurnen im Laden oder auf Parkplatz. 031 809 12 16