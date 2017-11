SMS von Samstag, 25. November

SMS

Zu verschenken





Bücher: Bundesrat Rudolf Minger, Die Alpen (von 1976, gebunden, 75 Jahre Bernisch-Kant. Jodlerverband. 079 580 35 26



Ungefähr 50 Mymuesli-Rollen zum Basteln. Müssen in Thun abgeholt werden. Nur SMS. 079 237 64 07



Ungefähr 70 Western. In Bolligen. 079 775 58 55



Wandtafel, 4 x 1 m. Muss abgeholt werden. 079 690 75 77



Akustische Gitarre mit Tonabnehmer, schwarz, Mod. Johnson, voll funktionsfähig. Muss in Goldswil abgeholt werden. 079 505 87 26



Brother DCP- J725DW Wifi-Drucker/Kopierer/Scanner. Muss abgeholt werden in Matten bei Interlaken. Nur SMS. 079 646 96



Ungefähr 30 Meter lange Lichterkette. Muss abgeholt werden. 079 527 44 01



Sofa, blau. kann in Bett umfunktioniert werden. 079 527 44 01

WC-/Duschwagen. In 3538. 079 233 29 23



Pneuwagen. 5 x 2 m. Starker Wagen. 079 670 42 71



Glastisch, 60 x 90 cm, mit Wandbefestigung und verschiedenen Trafos, 220 Volt. 062 922 07 39



Motorbuch, VW 1200, 1300, 1500, 1966. 079 733 65 01



2er-Sofa (rot, 170 cm) und 3er-Sofa (rot, 210 cm). Microfaser-Bezug, gebraucht. Abzuholen in 4912. 079 758 32 89



Maxi-Cosi-Autositzli. Gebraucht, aber noch gut im Schuss. Abzuholen in Grosshöchstetten. 079 687 64 99.



Zwei Lattenroste für Matratze, 90 x 200 cm, Kopf- und Fussteil verstellbar. Raum Langenthal. 079 487 82 67



Letzte Speisekürbisse. Raum Bern. 079 277 16 45



Rollator. Muss abgeholt werden. 079 282 55 33



Matratze (200 x 140 x 151 cm), grosse Ikea Tasche mit Weihnachtsdeko und Bastelmaterial. Bitte SMS. 079 636 36 48



Spiegel mit Goldrand, 150 x 40 cm. Original Autonummer von Texas. Abzuholen in Hilterfingen. 077 466 54 90



Navigationsgerät fürs Auto. Am Zigarettenanzünder anschliessbar. 079 473 69 03



Gut erhaltene Ordner. Müssen in Münsingen abgeholt werden. 031 721 35 89







Gratis gesucht





Alte Postkarten und Erst-Tax-Briefe. 031 829 33 77



Das vergriffene Bilderbuch „Besuch von einem Weihnachtsengel“. 079 725 11 84



Kinderliederbuch: Wir singen Weihnachtslieder, Pestalozzi Verlag, mit Bildern von Gisela Gottschlich. Ist leider vergriffen. Merci. Nur SMS. 078 847 43 50



Dringend: Fahrtüchtiges Herrenvelo. 078 606 37 55



Bernina Nähmaschine in gutem Zustand, wird abgeholt. 079 408 28 14



Steht irgendwo ein Vogelhaus mit Stab? Zum Aufstellen im Garten. 076 735 00 30



Fernrohr zur Beobachtung der Sterne. Sollte funktionsfähig sein. 078 861 87 17



Einzelne Legofiguren in gutem Zustand (5 Stück). Zum Basteln. Porto wird übernommen. Merci. 078 823 59 29.



Bücher von Jojo Moyes (z.B.: Ein ganzes halbes Jahr) und von Elena Ferrante (Die neapolitanische Saga). Bitte SMS. 079 722 05 35



Zwei 25-Liter-Ballonflaschen, durchsichtig. Region Burgdorf. Nur SMS. 079 761 39 78



Zinnkannen und -becher für Sammler. 077 412 28 57



Ältere Stalllaterne. 079 913 12 80



Zubehör zu Kitchen- und Knetmaschine. 079 823 80 97



Schaufensterpuppe, sitzend. Zum Ausleihen für zwei Monate, für ein Adventsfenster. Idealerweise in Burgdorf und Umgebung. Bitte nur SMS. 079 253 30 23



Wärmedecke, evtl. elektrisch. 079 355 97 32



Volle Coop-Trophy-Karte. Wer hat noch welche und braucht sie nicht mehr? 079 636 84 91



Älteres, funktionierendes Handy. Nur SMS. 079 480 88 60



Ein altes Töffli zum Restaurieren. 079 729 12 16



Velo. Region Thun. 077 449 31 16



Jungfischer sucht Fischermaterial. 079 255 49 07







Diverses



Gefunden: Samsung Handy, am Strassenrand in Homberg. 033 442 23 46



Der Finder meines Portemonnaies, das am Mittwoch im Gasthof zum Roten Thurm in Signau geklaut wurde, melde sich bitte beim Wirt. Finderlohn garantiert! 079 231 96 54



Raum Bödeli, Interlaken: Wer vermisst ein rotes Damenvelo? 079 649 03 60