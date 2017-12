SMS von Montag, 4. Dezember

SMS

Zu verschenken



Kaninchenfell sowie Makramee-Garn (zum Basteln). Bitte telefonieren.

076 761 70 42



Original-Bigla-(Spital-)Nachttisch, Fünfer-Hauszelt Mc Kinley, Ordonanzkiste. Muss alles in der Nähe von Bern abgeholt werden. Bitte nur SMS.

079 415 95 42



per 6.januar: gut erhaltenes ecksofa, grauer stoffbezug, tiefe ca 90 cm, länge/breite 220 cm auf 240 cm. muss in thun abgeholt werden.

079 653 34 77



Terrarium mit Klettermöglichkeiten für Mäuse od. ähnl. Nagetiere (Platz für zwei Rennmäuse). Zudem Frisierkommode, original ca. 1940er-Jahre. Beides muss in Murten abgeholt werden. Bitte nur sms.

079 429 63 83



Diverses Material zum Basteln (Eisen, Fitting, Magnetventile, Armaturen) sowie etwas Werkzeug und Werkzeugkisten.

079 211 33 11



Tablet, Samsung Galaxy Tab 2. Funktioniert gut. In 3600. 079 428 37 55



2 Tickets für FC Basel-FC St. Gallen. Samstag, 9.12. um 19.00 Uhr. Bitte nur SMS.

079 614 17 84





Lattenrost, gebraucht, Möbel Pfister, Kopfteil verstellbar. Aussenmass L 197, Aussenmass B 88,8. Abzuholen in Hettiswil. Nur SMS.

079 727 64 02



Herrenvelo, Marke Boss. Und zwei kleine Salon-Marmortische, beige-grau. In Münchenbuchsee.

076 320 03 64



Campingtoilette.

079 532 28 50



Ca. 400 Christbaumkerzen.

079 271 93 10



4 Stahlfelgen mit Radkappen u. Winterpneus, ca. 2 mm Profil. 195 65 R15.

031 971 95 08



Kerzenwachsresten. Nach Farben sortiert. Abholen in 3627. 079 410 51 42



Terrarium.

079 823 80 97



Schwedenofen, komplett mit Bodenblech. Bild kann übermittelt werden. Ab Standort Zollbrück.

079 630 74 45



Gratis gesucht



Gebrauchte Korkzapfen zum Basteln mit Enkelinnen. Raum Schüpfen. Porto wird vergütet.

078 861 63 11



Damen-Schlittschuhe, Gr. 41, Raum Emmental.

079 386 17 86



Schnitzer-Werkzeug.

079 698 80 33



Lego.

076 595 17 00



Gute Bürolampe.

079 622 48 90



Trotinett mit Speichenrädern. Auch renovationsbedürftig. 034 461 11 12



Militärmesser, auch defekt oder rostig. Porto wird übernommen.

079 356 09 44



Feuerschale. Bitte nur sms.

079 295 82 72



Lego-Technik Baulastkran oder ähnliches.

077 400 43 33



Grosse Knetmaschine.

079 622 48 90



Brennholz.

079 532 28 50



Glühweinpot (10 Liter).

079 578 96 47



Barbiesachen für drei Mädchen.

077 467 94 19



Noëlinis-Kleber von Coop.

079 415 01 83



Diverses



Verloren: korrigierte Brille. Am 30. Nov. in Spiez, Umgebung ABZ-Kath. Kirche. Finderlohn.

079 512 29 42



Gefunden: schwarze Mütze. Waldweg Wegissen.

079 747 58 68