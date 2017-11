SMS von Montag, 27. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



20 Stk. Volierenelemente 2 x 1 m und viel Zubehör.

079 562 53 59



Bettsofa. Muss in 3706 abgeholt werden. 079 325 43 74



Schrank: 95 x 53 x 180. Mit Kleiderstange und Tablaren. Türen aussen benötigen Überzug. 079 326 67 19



Kinder-Videokassetten (Bob dr Boumaa, dr chlin Isbär, usw.) Abzuholen in 3400.

079 890 1078



Trampolinnetz neu, zu Trampolin 305 cm. Raum Sumiswald. 079 506 15 31



Verschiedene Pins für Sammler. 13 Leintücher, davon 4 Barchet. Abzuholen in Burgdorf.

079 219 55 63



Verschiedene Puzzle und Bücher. SMS. 079 462 14 90



2er-Sofa, grün, Stoff, kann in Bett umfunktioniert werden, muss in 3415 abgeholt werden. SMS. 079 652 32 49



Stehleuchte. 079 650 66 61



Kaum gebrauchte Tierhaarbürste, kl. Zusatzteile f. «Philips Performer»-Staubsauger. Abholen in 4900. SMS. 079 649 75 49



Ski Head Intelligence, Farbe: Silber, 1.70 m, inkl. passende Stöcke. Abholen in Bolligen. 079 310 04 49



Ca. 20 Bücher unter anderem von Agatha Christie. 079 511 06 28



Thule-Heckveloträger für 2 Velos. Voll funktionsfähig. War an Golf 4 Kombi montiert. Abzuholen in Thun.

079 474 69 75



Box-Sack. 079 587 87 76





Gratis gesucht



Stokys-Baukasten, Raum Bern/Biel. 078 616 13 35



E-Gitarre/-Hals, für Schulprojekt. 077 454 47 32



Ein altes Töffli. 079 729 12 16



Weihnachtsstoff. SMS. 079 397 37 34



Glasziegel oder solche aus Kunststoff. 079 826 98 33



«Story Mania»-Box und ihre Geschichtenfiguren. Für 2 Buben die gerne Hörspiel und Geschichten hören. 079 295 72 72



Antike Küchenwaage. 079 823 80 97



Gut erhaltenes Weihnachtskrippli. Unsere kleine Tochter würde sich riesig freuen. SMS. 079 355 99 51



Berner Kochbuch und Mattegiele (3 Bände). Übernehme gerne Porto. SMS. 079 697 99 52



Lego für Kindergarten (Platten, Bausteine, etc.). SMS. 079 269 12 63



«Coop Trophy»-Marken für aktuelle «Kitchen Aid»-Aktion. Porto wird übernommen. SMS. 079 371 69 72



Hat jemand schöne Krippenfiguren? 078 624 93 47



Cowoboy-Kleid. Grösse 140 bis 152. 079 533 79 10



Ein Töffli zum Basteln. Zustand und Marke sind egal. 079 456 53 84



Peilsender für Katzen (Funk oder GPS). 079 882 98 30



Schreibtischset mit Kristalltintenfass. 079 729 14 06



Flachbild-TV, mind. 50 Zoll. SMS. 079 666 75 74



Gotthelf Buch: Freuden und Leiden eines Schulmeisters. Ein Rollstuhl. 079 229 02 81



Gut erhaltenes Hühnerhaus für ca. 20 Hühner. 079 527 99 92



kurze starterhosen, gr. 152 u 164, über «ski alpin»-renndress.

079 657 96 43





Diverses



Verloren: Hörgerät Videx zwischen Lidl Ostermundigen und Bahnhof Gümligen.

031 951 59 72