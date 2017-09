SMS von Montag, 25. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Kirschsteinkissen. 079 773 04 03



Ikea-Sofa mit zwei Überzügen: rot und blau. In Münchenbuchsee. 079 560 60 94



Wer sammelt gut-erhaltene Kleider für Bedürftige? Raum Biel/Bern, können auch geliefert werden. Bitte sms. 079 519 79 00



Div. Lenkdrachen. Einzeln oder alle zusammen. Zum Teil ungebraucht.

079 819 74 71



Leder-Fernehsessel, elektrisch. Muss abgeholt werden in Worblaufen.

076 329 41 59



Schreibtischplatte mit Beinen. 2 x 120 x 80. 079 471 24 25



Grosser, gefüllt-blühender Oleander. Abzuholen in Lotzwil. 079 432 63 16



Trettnähmaschine Helvetia aus den 50er Jahren, versenkbar. Nur sms. 079 797 35



Flachbild-Fernseher. Grösse 102 cm.

079 288 94 65



Heidi-Buttermaschine mit Glas. Nur sms. 076 528 52 40



Habe eine grosse „Königin der Nacht“. Bitte nur SMS. 079 519 56 72



Kettler-Hometrainer, wenig gebraucht, 3123 Belp, muss abgeholt werden.

078 619 24 74



2 Gartenstühle, Kunststoff, weiss, Topzustand, Spiez, nur SMS. 079 158 03 88



Bigla-Pflegebett, vierfach verstellbar. Nur sms. 075 427 87 43





Gratis gesucht



Rasentraktor für grosse Kleintieranlage. 079 562 53 59



Feuerschale für den Garten. 079 270 68 92



Alte Fenster, Tomatenhaus, Frühbeet, Tunelbögen (Langnau). 079 295 72 72



Jute-Härdöpfuseck. 079 466 21 46



Tennisschläger mit oder ohne Tragetasche. Region Thun.

079 439 75 32



Gummidichtungen zu den Coop-Einmachgläsern 1l und 3/4l. Durchmesser: innen 81 mm/aussen 103 mm. 078 801 93 62



Lego/Lego-City Bausteine. Wer was hat, bitte melden per SMS. 076 761 19 78



Kaffeerahm-Deckeli, auch ganze Sammlung. Danke. 076 593 29 88



Kleiner Bauwagen. 079 350 11 87



Hundehütte für Appenzellerhund. 077 419 14 19





Diverses



Ein evtl. gestohlenes, gelbes Tigra-Damenvelo steht im Eichbühl-Häfeli/Hünibach.

079 408 00 41



Derjenige der am Mittwochabend, 20.9.2017, mein altes, heissgeliebtes K2- Skateboard mit 3 Rädern an der Ecke Winkelriedstrasse/Stauffacherstrasse entwendet hat, soll es bitte umgehend wieder dorthin zurückstellen. Konsequenzen sind keine zu befürchten. Merci viu mau!

076 822 36 78



Unsere Katze ist in Egerkingen entwischt. Sie ist ganz schwarz und wäre gechipt. Falls sie jemand findet: 079 641 51 15



Verloren Autoschlüssel (Renaut-Garage Perren St. Stephan). Auf dem Parkplatz Niederried Richtung/eingangs Ringgenberg. 079 474 11 71



Verloren am donnerstag, markttag in langnau: papiersäckli mit einem silberketteli. bitte sms. 079 315 50 17