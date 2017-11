SMS von Mittwoch, 29. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken





Druckerpatronen. HP 934 XL schwarz (2) und 935 XL Farbset. 079 656 02 39



Verschiedene Bücher. Abzuholen in Aarwangen. Tel. 062 922 54 07



Weihnachtsbaum, 60 cm hoch, mit 35 Birnen. Für Innenbeleuchtung. Abzuholen in Reichebach im Kandertal. 078 879 15 07



Sechs Latzschürzen, gelb / braun. Bitte nur SMS. 079 652 49 65



Spiegelschrank. Hellbeige, 60 cm breit, 70 cm hoch. Topzustand. Lichtglas oben quer. Steckdose innen. Abzuholen in 3800. Tel. 079 261 04 80



Wohnwagen. Fünf Meter lang. Ab Platz. 079 738 47 34



Drei Paar Skischuhe, Grössen: Ca. 42 und zweimal ca. 38. Und: Völkl Carving-Ski, 161 cm. 079 568 51 75.



Flachsballen, 1 m auf 75 cm. Auf Schloss Burgdorf. SMS. 079 350 58 76



Diverses Material zum Basteln: Eisen Fitting Magnetventile, Armaturen, etwas Werkzeug, Werkzeugkisten. Abzuholen in Grosshöchstetten. 079 211 33 11



Shiatsu Sitzauflage und Rücken-Massagegerät. 079 363 11 08



CONDEL, elektrisches Haarschneidegerärt mit sämtlichem Originalzubehör sowie Bedienungshandbuch. Abzuholen in 3044 Innerberg. 079 842 07 38



Noch brauchbares Holzöfeli. 076 537 31 87



Weisses Bettsofa aus Stoff. Lehne in Rattanoptik. Muss vor Ort abgeholt werden. SMS. 078 822 56 72



Holzgestell. Höhe: 116 x Tiefe: 32 x Breite: 91cm. Als Bücher-, Schuhgestell. 5 Tablare, 3 davon verstellbar, lackiert. Muss in 3065 abgeholt werden. Foto kann geschickt werden. 079 673 99 12



Küchenbüffet aus Holz. Länge: 110 cm. Breite: 50 cm. Höhe: 190 cm. Muss in Ostermundigen abgeholt werden. 079 483 51 18



Zimmerpflanze Elefantenfuss. Ca 100 x 100 cm. Muss in Gümligen abgeholt werden. Nur SMS. 079 206 19 92



Diverse CDs. Abzuholen in Thun. 079 734 21 00







Gratis gesucht



Ich stricke für Afrika. Wer hätte Wollreste aller Art abzugeben? Auch kleinste Knäuel sind willkommen. 033 345 26 81



Leere, unbeschädigte Weinbergschneckenhäuser zum Zinn giessen. 078 854 19 89



Funktionierende Drechselbank und Werkzeug. 078 722 85 16



Mundharmonika 079 690 70 61



Gut erhaltene Feuerschale. 079 361 10 37



Funktionierender Staubsauger mit Sack . 077 441 63 23



Stand-up-Paddle. Bitte nur SMS. 079 361 10 37



Funktionierendes Kassettengerät, wenn möglich in der Region Burgdorf. 079 361 10 37



Schaffelle. Müssen nicht echt sein. 079 320 99 94



Funktionierende, einfache Digitalkamera. SMS. 079 361 10 37



Hat noch jemand das grüne Berner Kochbuch, das man zwischen 1960 und 65 in der Kochschule benutzte? Bitte SMS. 079 683 16 64



Velo. Thun und Umgebung. 077 449 31 16



DVD-Filme. Doku und Spielfilme. Bin schwer gebehindert und würde mich sehr über Anrufe freuen. Raum Emmental. 079 850 54 68



Schleich Pferde und Ponys. 079 303 83 98



Shabby-Chic-Hefte zum Basteln. Herzlichen Dank. 079 242 78 37



Freue mich über Modelleisenbahnen und Zubehör. Egal was, auch kaputtes. Danke. 079 884 44 53



Armbanduhren und Taschenuhren, gern auch defekt. Lerne das Uhrmachern und brauche Übungsmaterial. Porto übernehme ich gern. 079 262 42 27



Lärchen- und Birkenzweige. Raum Spiez oder Thun. 076 434 08 06



Unsere zwei Buben freuen sich über Fischertechnik. 077 458 62 88



Bootstrailer für Fischerboot. 079 414 17 59



Militärmesser, auch defekt und rostig. Porto übernehme ich gern. 079 356 09 44



Ravensburger-Puzzle mit Weihnachtsmotiven aus der limitierten Christmas Serie. Nur SMS. 076 516 74 90



Sammelmarken von Coop für kuschelige Noëlini-Plüschtiere . Übernehme gern das Porto. 079 262 45 60



Freistehende Induktionsplatte. 079 622 48 90



Pastamaschine. 079 477 54 17



Luftbefeuchter für an den Radiator. 079 477 54 17



Dankbar für Noëlini-Punkte von Coop. 079 589 65 45







Diverses



Jasser gesucht. Ab 55 Jahren in Thun und Umgebung. 079 282 83 67



Gefunden: Stofftier. Plüschschaf, braun-grau mit beigen Lampiohren. Bahnhof Steinhof -Burgdorf. 079 432 51 77