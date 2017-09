SMS von Freitag, 22. September

SMS

Zu verschenken



Eine grössere Menge Plastikkleiderbügel. Müssen abgeholt werden.

079 410 43 02



Bettgestell mit verstellbarem Kopfteil (90/200). Sowie Entsafter (Philips), wie neu, da wenig gebraucht.

079 485 14 38



Altes Fenster (1981), ideal für Gartenhaus, Bienenhaus usw. Breite125 cm, Höhe 91cm. Aus Holz.

079 767 99 14



Rote Rutschbahn, 280 cm lang.

077 434 32 28



Wer hat Freude an einem Schweizer Armeefahrrad mit Jahrgang 1950? Inklusive Rahmentasche und Ersatzschlauch. Guter Zustand. Abholen in Hilterfingen.

076 499 84 02



2 Mostflaschen, 25 lt.

062 923 20 02



Holzschnitzel, abzuholen in Wattenwil.

079 396 42 08



Brennholzfräse, 380V, mit Metallunterbau. Muss abgeholt werden.

034 402 45 02



Diverse Agaven-Pflanzen in Töpfen.

079 693 06 84



2 gut erhaltene Matratzen und Rost (90/200).

079 300 03 88



Gratis gesucht



Kaffeerahmdeckeli-Kataloge. Porto wird vergütet.

079 538 89 59



Auti Drahtchörb.

079 747 45 79



Quitten.

079 537 47 39



Altes Töffli, auch defekt.

079 729 12 16



Altes Brezeleisen.

079 215 48 19



Allerlei Militärsachen.

079 56743 32



Chlieses Salontischli. Rum Thun.

079 225 84 79



Rössler-Geschirr, gelb, grün und hellblau. Bitte nur SMS. 079 271 47 78



4 Felgen 6 x 15 für Subaru Legacy/Forester ab 11.98.

079 651 71 71



Würde mich sehr über ein nicht mehr gebrauchtes Tablett freuen.

079 462 24 22



Diverses



Frauenchor Richigen sucht Gastsängerinnen für das Konzert im Januar/Februar 2018. Wir proben jeweils am Dienstag um 20.00 Uhr im Schulhaus Richigen. Probestart ist am 17. Oktober. 079 326 00 42



Hat jemand meinen Roller gesehen? Piaggio Zip 50, rot, BE 18780, Stadt Bern/Umgebung. 076 572 72 09