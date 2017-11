SMS von Donnerstag, 30. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



2 handgestrickte schals. sms. 079 462 14 90



Körbe: 1 x rund mit Henkel, 2 x gross für Zeitungen od. Holz. SMS. 079 778 24 80



Schreibtisch (40-jährig), Gebrauchsspuren, dunkel, Nussbaum furniert, 140 x 70. Muss abgeholt werden in 3033. 078 879 21 94



Kerzenwachsreste. Abholen in Riggisberg.

079 378 78 47



2 Lattenroste für Matratze, 90 x 200, Kopf und Fussteil verstellbar. Raum Langenthal. 079 487 82 67



Weiden zum Flechten, können selber geschnitten werden. 079 438 64 67



Letzte Speisekürbisse. Raum Bern. 079 277 16 45



verschiedene bücher. abholen in aarwangen. 079 218 04 74



TV-Möbel auf Rädern. Wie Neu. 079 256 43 33



Badewannenbrett und Greifhilfe, in 3507. 079 582 78 57



Neues GPS-Ortungsfuntions-Gerät mit Notrufarmband (Swisscom), in Hilterfingen. 079 251 36 69



2 gut erhaltene matratzen, 90 x 200 m, keine flecken. müssen abgeholt werden. nur sms. 079 487 39 20



korkzapfen zum basteln, müssen abgeholt werden. 078 879 15 07



Kettler-Hometrainer, muss abgeholt werden in 3437. 079 365 16 65



Carver-Ski, wenig gefahren, dazu passende Skischuhe, Ski-Tourist, in Herzogenbuchsee. 079 366 21 65



gut erhaltener smyrna-woll-teppich, handgeknüpft, 204 x 295 cm, in 3415 abzuholen. SMS. 078 716 14 22



Gästebett, zusammenlegbar mit dünner Matratze, 80 x 190 cm. Muss in 4900 abgeholt werden. SMS. 079 573 89 58



Gut erhaltene Wickeltischkommode. Abzuholen in Oberburg. 079 631 36 52



Bett mit Lattenrost, 90 x 200 cm, 1 x schwarz, 1 x hellbraun. Muss abgeholt werden. 078 516 48 54



barchentstoff für 4 herrenhemden. 079 721 74 06





Gratis gesucht



Velo für den Alltagsgebrauch in der Stadt. 078 737 95 90



Bauanleitung Nr. 1 zu Lego-City 60119 (Schiff). SMS. 079 722 05 35



Lego-Steine, Porto wird bezahlt, danke. 079 690 90 15



Duplo-Eisenbahnschienen. 079 461 55 67



Caran d`ache Gouachefarben in Tube? 079 727 04 33



Plattenspieler, auch defekt. 077 430 51 33



Velo, Thun und Umgebung. 077 449 31 16



Ig möchti afa patchworke/quilte u. sueche Büecher, Schablone, Stoff.

079 969 95 85



Makros Lampe von Ikea. Dyson Handstaubsauger.

079 823 80 97



Kinderbücher: Pestalozzi-Versand und Silva (z.b. Fux). Region Emmental. 078 788 07 36



Mix Max das nicht mehr gebraucht wird? (Kartenlegespiel), wir würden uns riesig freuen. 079 646 31 84



Leere, unbeschädigte Weinberg-Schneckenhäuser zum Zinn giessen. 078 854 19 89



Grosser Tisch für Bastelraum. Bitte SMS. 079 252 21 85



Staubsauger. 079 467 12 72



Für Äthiopien: Ein einfaches, funktionierendes Handy. SMS. 079 480 88 60



Alter Holzschlitten. Für Deko.

077 426 17 55



Ansichtskarten, In- und Ausland, beschrieben oder unbeschrieben, für meine Sammlung. 079 233 73 14



Hellbalue Rössler-Tassen. 078 698 56 08



22 Reclams Büechli für Schulklasse zum Basteln. Vergüte gerne das Porto. 079 317 24 56



Puppenkleider und -utensilien.

079 519 42 32



Dreirad für Kinder. Umgebung Burgdorf.

079 513 56 42



Jassteppiche, ca. 60 x 60 cm. 076 440 39 15



Kleinen, portablen, Kassettenspieler für die Kasperlis und Globis unserer Kinder. Mind. gegen Porot. 079 778





Diverses



Wer vermisst sein bike, steht in sumiswald.

079 214 48 63



vermisse immer noch schwarzen damenmantel, KKThun, 18.11.

079 748 15 36