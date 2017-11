SMS von Dienstag, 28. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Alter Telefonapparat, voll funktionstüchtig. 031 921 62 09



Gut erhaltene GEM-Orgel mit zwei Manualen. Evtl. für Bastler. Und viele Bea-Punkte. 078 758 05 15



Blaues Sofa. Kann in ein Bett umgewandelt werden. 079 527 44 01



Matratze, 180 × 200 cm und zwei Lattenroste, 90 × 200 cm. Gebraucht, aber in gutem Zustand. Müssen in Thun abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 270 57 51



Diverses Bastelmaterial. Zum Seifengiessen. Kettenperlen, Speckstein, Filz, Stoffe, Fellreste, Fingerfarben und Häkelgarn. In 3714. Nur SMS. 079 656 41 10



Setzkasten mit Inhalt sowie eine normale Küchenuhr. 079 460 56 88



Drei flammenartige, runde Halogen-Pendelleuchten, höhenverstellbar. Müssen in Kirchberg abgeholt werden. 079 461 28 18



Kinderbücher, auch „Mundartgschichtli“. Ab 4-jährig. 076 735 00 30



Zwei Lattenroste für Matratze. 90 x 200 cm. Kopf- und Fussteil verstellbar. Raum Langenthal. 079 487 82 67



INCA Kirschen-Entsteiner. Zusatz-Tierhaarbürste für Philips Performer Staubsauger. Abzuholen in 4900. Nur SMS. 079 649 75 49.



Je ein Damen- und Herrenvelo. Bavaria und Alpina. Mit Standschäden (Bremsen u. Pneu). Im Gwatt / Thun abzuholen. Nur SMS. 076 574 95 24



Bundesordner, diverse Farben. Ca. 50 Stk. Abzuholen in 3422 Rüdtligen. 079 208 99 92



Vier alte Kerzen zum Einschmelzen. 079 249 06 85



15 Pinguine aus Setzkasten (2,5 - 8 cm gross). Evtl. auch mehr. Abzuholen in 3604. 078 710 14 50



20 Stk. Volieren-Elemente, 2 x 1 m und viel Zubehör. 062 922 39 58

Bea-Punkte. 079 654 83 75



Gut erhaltene Saeco Kaffeemaschine, vollautomatisch. Nur SMS. 079 714 38 12



Harmonium. Alt, gut erhalten. Abzuholen in 3552. Nur SMS. 079 263 14 18



Tintenpatronen. C 525, C 526, einsetzbar in Canon pixma. 033 345 57 94



Bücher Sammelband Schweizer-Kantone; Entdecke die Schweiz. Avanti, mit verschieden Themen. 079 566 81 23



Badzimmer-Schrank, weiss. H: 85 / B: 40 / T: 28, mit zwei Schubladen und einer abschliessbaren Tür. 079 480 68 13







Gratis gesucht





Werkzeugkiste mit Inhalt. 079 622 48 90



Handörgeli oder Akkordeon. Bitte SMS. 079 334 03 88



Eternit-Kistli, braun 80 cm. 079 381 17 84



Klavierstuhl für unseren Vater. Steht irgendwo einer unbenutzt herum und freut sich über einen neuen Be-„Sitzer“? 077 417 86 10



Alte Holzschlitten für Deko. 077 426 17 55



Jungenkleidung. Ab Neugeborenen-Grösse. Wir sind ein junges Ehepaar. Danke. 079 461 40 44



Dringend: Rollator. Danke. 079 467 12 72



Weisse Volant Vorhänge für 4 Sprossenfenster. 076 343 79 65



Noelinis von Coop. Wäre dankbar. 079 589 65 45



Elektrische Wärmedecke. 079 355 97 32



Weisser Baumwollbeutel (Brotsack, ca. 38 x 25 cm) der Schweizer Armee. Neuwertiger Zustand. Bitte SMS. 079 313 10 18.



Ein Paar Langlauf Ski-Schuhe. Größe 41/42. Umgebung von Langenthal. 077 254 19 53



Laptop, der noch funktioniert. Bin in Bern. 079 654 65 57



Rasengittersteine. Neu oder gebraucht. Danke. 079 602 83 97



Misteln und Stechpalmen mit Beeren. 079 602 83 97



Allerlei Material zur Haltung von Ziegen. Danke. 079 602 83 97



Raupenkarette. 079 602 83 97



Pastamaschine. 079 477 54 17



Hand- oder Stabmixer für Flüchtlingsfrau. 079 582 78 57



Volle Coop Trophy-Karte. Übernehme gern Porto. 079 934 91 32



Altes Töffli zum Restaurieren. 079 729 12 16



Dekupiersäge, welche nicht mehr gebraucht wird. Hole diese gern ab. 079 453 29 79









Diverses



Wer restauriert und überzieht einen Korb-Stubenwagen neu? Bitte SMS. 079 328 15 01.