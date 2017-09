SMS von Dienstag, 26. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Jeans-Stoffreste und einige aufbügelbare Patches zum Flicken von Arbeits- und Kinderhosen. Hat noch jemand Interesse an Migros Mania-Sachen? Habe noch viele ungeöffnete Säckchen. Bitte SMS. 079 854 57 46



Matratze, neu, 90 x 200 x 15 cm. Keine SMS. 079 779 60 32



Wanderbücher von Pier Hänni: «Magisches Bernbiet» und «Magisches Berner Oberland». Blanche Metz: «Orte der Kraft in der Schweiz». Bitte SMS. 079 884 23 68



Holzschreibtisch, rechts 3 Schubladen, B: 90, T: 60, H: 70 cm. 079 715 97 48



Schwarzdornbeeren zum Selberpflücken in Riggisberg. Bitte vorher telefonisch kontaktieren. 079 378 78 47



Mundartbücher. Abholen in Heimberg. 076 735 00 30



Gebrauchter, gut erhaltener Schreib-/Küchentisch aus Glas (Milchglasplatte) mit Aluminiumrand und abschraubbaren Füssen von Ikea (Vika Lauri). Masse: 157 x 78,5 x 73 cm (Höhe). Muss abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 463 89 01



Gartenhumus. Abzugeben in Erlenbach. 079 711 59 65



Lavabo, oval, weiss, für zu Wandbatterie, 52 × 52 cm. Abzuholen in Gwatt. 079 390 96 67



Weisse Sockenwolle, 5 Knäuel à 100 Gramm, waschmaschinenfest. Nadeln 2,5 bis 3. Abzuholen in Aarwangen. Bitte nur SMS. 079 630 39 05



Samsung TV 40" digital, 4j. Aufnahmefunktion defekt. Kehrsatz. 076 445 80 82



Pulsuhr mit Brustgurt «Cardiosport», Batterien müssen gewechselt werden. 079 335 80 55



Set Bahamas Münzen, 1966. Bitte nur SMS. 079 739 57 25



Stoff-Hundebett für mittelgrossen Hund (ca. 20 Kilogramm). 031 971 89 18



Salomon Skischuhe, Gr. 25,5. Dazu Stöckli Ski mit passender Bindung. Alles gut erhalten. Bitte SMS. 079 374 45 55



Gusseisenpfanne, gelb. Kann in 3647 abgeholt werden. Nur SMS. 077 430 73 65



Gratis gesucht



Suche Bücherserie «Jan als Detektiv» von Knud Meister und Carlo Andersen aus dem «Albert der Müller Verlag». 076 533 28 05



CH-Marken, Jhrg 2016/2017, gestempelt. 031 829 33 77



Strickmaschine. Habe ein künstliches Schultergelenk erhalten und kann nicht mehr stricken. Wird abgeholt. 078 646 52 42



Armbanduhren und Taschenuhren, auch defekt. Porto übernehme ich gerne. Danke. 079 262 42 27



2 Sticker, Kleber von Migros Freizeit, silbern mit orangem M darauf. Einlösbar bis 31. Okt. 2017. Gab es für Einkauf ab 20 Fr. bei der Migros. 079 680 00 15



Wo liegt ein altes Dampfmaschineli rum, das nicht mehr gebraucht wird? Liebhaber würde sich sehr freuen. 079 453 23 46



Ein 2-Gang-Töffli. 078 864 49 71



Marderfalle. Autobahnvignette. 079 234 14 03



Modäujsebahn, Spur u Modäu isch egau. Nume SMS. 079 448 72 54



Steht irgendwo ein Alphorn, das nicht mehr gebraucht wird? Suche eines für einen Geburtstag. 079 481 46 29



Teichfische, div. Arten. 079 301 84 52



Alter, funktionsfähiger Grammophon. Wird gerne abgeholt. 076 366 77 93



Äs auts Töffli, darf auch defekt sein. 079 729 12 16



Hundebox für grossen Hund. Umgebung Thun. 079 375 38 37



Diverses



Gefunden in Wichtrach: Quadcopter, schwarz. SMS. 079 706 55 90



Verloren auf Velotour, Flugplatzstrasse über Feldweg nach Belp, Richtung Autobahnausfahrt: Braunes Brillenetui mit korrigierter schwarzer Brille. Vielen Dank. 079 744 90 10