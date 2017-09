SMS vom Wochenende, 23./24. September

SMS

Zu verschenken



Sauerrüben-Hobel. Bitte auf Nummer 034 497 11 84 anrufen. 076 497 20 40



Viele BEA-Punkte. Nur SMS. 078 920 88 74



2 Heizöltanks, je 1000 Liter, mit Wanne. Abzuholen in Riggisberg. 077 403 75 54



1 Paar Innenschuhsohlen, Gr. 40 von Schuhhaus Walder. 078 810 05 08



Ein grosser älterer Dörrex, B 34/L 46/H 56, 5 Schubladen. Abholen in 3325. 078 860 53 83



TV-Möbeli, grau. Kann in Thun abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 270 57 51



Bett 180×200 (neu) und Rasenmäher. 076 316 98 03



Kleine Goldfische und Seerosen. 079 300 06 94



Ovaler Gartentisch, weiss, klappbar, 150 x 94 cm. Muss abgeholt werden. 079 296 73 74



Kinderwagen (Teutonia Country), älteres Modell, guter Zustand. Abholen Nähe Thun. Bitte nur SMS. 079 282 74 08



Topper (Matratzenauflage), nie gebraucht .Grösse: 90x200cm. Muss abgeholt werden. 079 612 32 02



Crosstrainer Spartan Elliptical 3, in gutem Zustand, muss in 3063 Ittigen abgeholt werden. 079 760 02 72





Gratis gesucht



Wo wird ein Tablett nicht mehr gebraucht? 079 462 24 22



Goldmelisseblüten, getrocknet. 079 710 93 47



Chicco d‘ Oro-Punkte. Bitte nur SMS. 079 291 05 19



Plattenspieler. 077 430 51 33



Handorgel. 079 316 07 92



Für meine Schwiegermutter: Kleiner "Häxler" für Gartenabfälle. Raum Bern/Seeland. 079 735 98 59



Kinder-Skihosen oder -dress für ab 128 bis 176. Nur SMS. 079 844 91 26



Ölbilder. 076 373 53 53



Suche für Schüler funktionierendes Handy mit Touchscreen. 079 332 58 15



Seile zum Basteln, in diversen Farben, Durchmesser 5 oder 6mm, Länge 10 m oder mehr. Nur SMS. 079 568 18 44



Hat jemand ein Entfeuchter, der nicht mehr gebraucht wird? 079 582 78 57



Eternit-Wellplatte (Dach). Bitte nur SMS. 078 624 93 47



Bahnhofvelo für Studentin. 079 916 13 83



Guter Fensterladen und Möbel für auf Terrasse. 079 863 76 33



Telefon und Taxcard. 031 839 39 33



Wer hat ein Samsung Galaxy? 076 749 45 44



Restenwolle. Wird abgeholt im Raum Münsingen. 031 721 33 09





Diverses



Schlüssel gefunden auf der Hauptstrasse Bönigen-Interlaken, ev. zu Roller. 033 822 73 75



Verloren am Donnerstag (Markttag in Langnau): Papiersäckli mit einem Silberketteli. Bitte SMS an 079 315 50 17