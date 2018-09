SMS vom Samstag, 22. September

Die SMS im Überblick

Zu Verschenken



Raclette-Ofen. Sechsteilig. 079 284 12 60



Plastikkändli. Mit Verschlussdeckel. Inhalt war keine Chemie. 079 661 40 08



Fensterladen. Alu, hellgrau. Höhe: 1,34m. Breite: 1,25m. Zwei Flügel. 079 767 99 14



Einmachgläser. Weiss, mit Bügel. 1/2 l, 3/4 l und 1 l. Abzuholen in 3425. 079 488 45 46



Kanape. Muss ev. neu bezogen werden. In 3752.

079 471 28 44



Alte Kenwood-Küchenmaschine. Muss abgeholt werden in Toffen. 079 487 99 26



Kajütenbett. Aus Metall. Aussenmasse: 96 cm auf 207cm. Höhe: 160 cm. In 3006 Bern. 079 470 70 93



Schreibmaschine. Hermes 3000. Nähe Biglen. 079 365 81 33



Gartenplatten. Ca. 50 Stück. 50 x 50 cm, abzuholen in 4900. 079 902 95 66.



Bananenschachteln. Acht Stück. Abzuholen in Gümligen. Nur SMS. 079 472 17 31



Kompostgestelle. Für Gartenabfälle. 032 313 21 27

Kaktus. „Königin der Nacht“. Ca. 80 cm. 079 857 57 61



USM-Möbel-Einzelteile. Abzuholen in Spiez. Bitte nur SMS. 079 315 31 79



Gratis Gesucht



Fernseher. In Konolfingen. 079 202 18 25



Federzinke. Für Traktor. 079 622 17 92



Kaninchenstall. Für zwei Kaninchen, wenn möglich doppelstöckig. Bitte nur SMS. 079 291 75 20



Rennvelo. 078 629 54 09



Laptop. 077 432 79 25



E-Bike. 077 432 79 25



Militär-Ledergurt. Länge: 110 cm. Bitte nur SMS.

079 659 53 08



Kleine Gefriertruhe oder Gefrierschrank. 079 231 02 14



Fenster. Zum Einmauern in der Gartenlaube. 078 616 95 95



Apfelpflückkorb. Zum Umhängen. 076 516 99 34



Baumwollgarn. Matt. Und Mickey-Mania-Sticker von der Migros. 079 712 70 18



Sammelbilder. Vom Coop Bio Bauernhof. Habe auch zum Tauschen. Bitte nur SMS. 079 729 03 37



Handorgel. Hole sie ab oder bezahle das Porto.

079 334 03 88



Baumscheiben mit Rinde. Für Kindergarten. Ca. 15 bis 20 cm Durchmesser. 079 487 00 21



Benzin-Heckenschere. 079 603 29 28



Hochdruckreiniger. Für Bergbauer. 079 467 12 72



Milchkannen. 079 256 58 63



Fotofilme 35mm. Schwarzweiss und farbig. Und handliche Analog-Kamera. Für junge Fotoliebhaberin, die auf eine Backpacker-Reise geht. 079 434 01 09



Diverses



Theatergruppe des Jodlerklub Alpenrösli Münsingen sucht: Theaterspieler männlich, bis ca. 45-jährig für Rolle von ca. 100 Einsätzen. 076 376 35 99