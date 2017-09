SMS vom Samstag, 16. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Tafel- und Kaffeeservice (8-teilig, weiss-grau), Rotweingläser, Esstisch, Stühle und diverse weitere Möbel. 079 485 33 89



Festnetztelefon, komplett, mit drei Handsets. 079 741 22 80



Spielhaus für Kinder, bunt, für drinnen und draussen. Muss in Kirchdorf abgeholt werden. Bitte abends anrufen. 031 781 10 78



Manne Winterschuhe, Grösse: 42, ab ca. 19 Uhr melden. 079 454 94 47



Aufbewahrungskombination fürs Wohnzimmer, mit Glasvitrine, Barelement, Schubladenelement, Schrankelementen und Tablaren, robuste Massivholzqualität (Kiefer). 078 760 08 65



Brother Drucker S/W Toner HL-2135 WL. 079 649 67 57



Duschkabine mit Sitz, Badzimmermöbel (beige) mit integriertem Lavabo. 079 247 81 22



Schrank-/Klappbett mit Eckschrank und Schrank, Farbe: anthrazit. Abzuholen 3074 Muri. 079 410 01 33



Zwei Schränke (Metallgestell mit Stoffüberzug) und Ikea Sofa (blau). In Münchenbuchsee. 079 560 60 94



Zehn Pakete Briketts. Abzuholen in Jaberg. 079 372 12 15



Einhell Kapp-und Gehrungssäge. Abzuholen in Heimberg. 079 384 60 78



Gutschein SBB à 25 Franken. Anzurechnen an ein Halbtaxabo für Neukunden. Nur SMS. 079 381 31 39



Gratis gesucht



Briefmarken. 079 739 15 35



Armband- und Taschenuhren, auch wenn defekt. Porto wird gerne übernommen. Dankeschön. 079 262 42 27



Hat jemand einen Pizzaofen (Pizzadom), der nicht mehr gebraucht wird? Wir würden uns freuen. 078 798 29 74



Quitten für Konfi. Umgebung Thun. 033 453 24 13



Gut funktionierenden Staubsauger (mit Sack) in der Region Burgdorf. 079 361 10 37



Vier Esszimmerstühle, welche zu einem Holztisch (Eiche) passen. SMS. 079 361 10 37



Bucher K5 Motormäher, für Ersatzteile. Nur SMS. 077 478 46 04



Ungefähr eine Harasse Äpfel zum Mosten. 033 671 23 06



Rapid Motormäher, kann auch defekt sein. 079 914 57 75



Funktionstüchtiges Mofa. SMS. 079 814 93 71



Handorgel, die nicht mehr gebraucht wird. Hole sie ab oder bezahle das Porto. Vielen Dank. SMS. 079 334 03 88



Schellen, Treichel oder Glocken. Werden abgeholt oder Porto wird vergütet. Danke. 079 334 03 88



Brezeleisen. 076 735 00 30



Blechzuber mit zwei Traggriffen. 079 913 12 80



Tischtennistisch (Outdoor) für Menschen mit Beeinträchtigungen. 078 895 49 43



Sammler sucht Schweizer-, Ausland- und Soldaten-Marken. Auch ganze Sammlungen. 031 829 33 77



Zuber aus Blech. 077 412 28 57



Kaffeerahmdeckeli, auch ganze Sammlung. Danke. 076 593 29 88



Wollreste zum Basteln mit Kindern. Raum Burgdorf. 076 508 19 75



Vogelvoliere, Höhe: ca. 180, Breite: ca. 120 cm, Tiefe: ca. 80 cm. Nur SMS. 078 648 40 53



Tunesische Häkelnadel(n), Anleitung(en). Möchte diese Technik mal ausprobieren. 077 412 87 57



Hat jemand einen guten Regenschutz (Jacke/Hosen), ca. Gr. L, den er weitergeben möchte? SMS. 079 403 96 87

Schöne Schaffelle für auf Stühle. 079 622 48 90

Plattenspieler. 078 864 49 71



VHS: „Ein Königreich für ein Lama“, VHS: Yu-Gi-Oh! Der Film (Alles andere war nur Übung, ist Übung). DVD: „Simon Birch“, DVD: „Mr. Präsident Junior“. Danke. Bitte nur SMS. 079 961 35 45



Diverses



Ring gefunden, am Mittwoch, 13. September bei der Sammelstelle in Matten. 079 769 07 47



Suche Schachpartner(in) in Ittigen. 044 720 49 28



Kann mir jemand mit einem 3D-Drucker drei kleine Teile herstellen. SMS. Danke. 079 646 66 17



Entlaufen am 13. September, Balmweg Thun: Kater Kymo, Fellfarbe: rot, zuletzt gesehen beim Schorenfriedhof. Bin dankbar für jeden Hinweis. Bitte nur SMS. 078 665 80 37