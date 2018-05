SMS vom Samstag, 12. Mai 2018

Infobox

Zu verschenken



Gartentisch, weiss, Kunststoff, Grosfillex, Breite: 95 cm, Länge: 180 cm. Verlängerbar auf 220 cm. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Gartentisch, klappbar, Durchmesser: 100 cm, Fuss aus Stahl, muss gestrichen werden. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Cheminéegarnitur, Chromstahl, 4-teilig, neu. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Holzbretter und Kanthölzer, verschiedene Dimensionen. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Aschesauger-Kübel, Durchmesser: 30 cm, Höhe: 30 cm. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Tulpenkörbe, Durchmesser: 30 cm, 15 Stück. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Blumenkistli, Faserzement, Länge: 270 cm, 1-mal 60 cm. Abzuholen in Burgdorf. 079 647 57 83



Gartencheminée, Pizzaofen (leicht defekt). Muss selber demontiert werden. 079 653 90 66



Schreibtisch aus Holz (mittelbraun) und Eckbankgruppe (Eiche, massiv, hellbraun). 033 437 25 16



Funktionstüchtige Waschmaschine. Abzuholen in 3800. 079 232 48 63



Fünf graue Metallkorpusse à 3 bzw. 4 Schubladen, z.T. Hängeregister. Abzuholen in 4665 Oftringen. Foto auf Anfrage. 077 422 91 61



Sony Stereoanlage. Schlanke Boxen, funktionstüchtig, jedoch keine Garantie. Und: Es ist keine Gebrauchsanleitung mehr vorhanden. 079 480 10 13



Aquarium ohne Inhalt, 100 x 40 x 40 cm. 079 640 68 09



Drei Spanplatten, 200 x 90 cm, 22 mm dick. Abzuholen in Längenbühl. 079 303 60 93



Kinderbett, 70 x 140 cm (höhenverstellbar, ohne Inhalt) und einen Hartan Kinderwagen inkl. Tragetasche (mechanisch tipptopp, aber der Stoff ist nicht mehr so schön). Abzuholen in 3088. 079 607 09 32



Alte Ansichtskarten für Sammler. 079 376 41 88



Einbaubackofen Electrolux GL5 VSD, mit Timer. Abzuholen in 3065. Bitte nur SMS. 079 294 30 23



Spritzgerät für Garten. Abzuholen in Ittigen. 079 400 94 57



Mädchenkleider (Grösse: 164/176): T-Shirt, Pulli, Hosen, Jupe. Muss in 4936 abgeholt werden. 079 429 31 53



Glaskäfig, 103 x 42 x 40 cm, mit Gitterdeckel. Für Hamster oder Mäuse. Abzuholen in Schönbühl. 079 508 38 52



Viele Militärsachen. 078 630 01 09



Klicklaminat, Esche, ca. 40 m2. Abzuholen in Münsingen. 079 424 40 14



Gut erhaltenes, sauberes 2-bis 3er-Sofa, Stoff: blau/hellblau, ohne Muster. Abzuholen in 3652. 079 366 92 40





Gratis gesucht



Alte Bauernhaus-Gartensitzbank . 076 340 30 42



Kleiner Kühlschrank. 077 411 01 35



Fernseher um VHS-Videokassetten abzuspielen. 079 639 27 12



Modellflugzeug für Anfänger aus Formschaum (inkl. Fernsteuerung) oder Anfänger-Set. 079 408 55 94



Kinder-Autositz in gutem Zustand, mit Foto. 079 823 80 97



Für Notschlafstelle in Thun: grosse Duschtücher, Sommer-T-Shirts und Trainerhosen für Männer. 033 222 70 27



Bett, 90 x 180 cm, mit Rost und Matratze. Raum Burgdorf. 079 353 35 51



Stabiles Bistrotischli. 079 372 85 31



BEA-Eintritte. 077 407 67 76



Fooby Kochbuch, wenn möglich mit Rezeptkarten. Porto, usw. wird übernommen. In Spiez. 079 470 01 60



BEA-Eintritte. 077 434 17 52



Älterer Motormäher, Gabeleingraser. 079 622 61 27



Für original Balifahnen suche ich Bambusstangen, ca. 5 bis 6 Meter lang. In Murten.

079 714 37 10



Portugiesische Bücher für Erwachsene und Jugendliche. Raum Interlaken. Können abgeholt werden. Bitte nur SMS. 079 410 43 02



Emoji-Kleber von Coop. 079 415 21 81



Handhebelblechschere für Blech bis 2,5 mm. 079 836 37 57



Ladegerät zu Nokia Handy. 079 563 97 27



Blumentöpfe, 24 cm und grösser. In Thun. 079 366 46 51



Friteuse für Clublokal.079 376 41 88



Gitarrenpedal-Effektgerät. 078 872 62 45





Diverses



Welche Fachmann würde mir (Junge, 12 Jahre) MIG/MAG-Schweissen beibringen? 076 747 96 98



Gefunden im Raum Steffisburg: Mountainbike. 076 596 19 45