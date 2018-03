SMS vom Samstag, 10. März 2018

Infobox

Zu verschenken



Klöppelkissen, rollenförmig und quadratisch, Kissenständer und Holzhülsenklöppel. Raum Thun. Tel. ab 19 Uhr. 079 325 97 77



Super-8-Kamera, Projektor, Ersatzkasse, Filmbetrachter, Schnittpresse, Leinwand, diverse Filmspulen. Alles voll funktionsfähig. 079 619 19 99



Schweizer Illustrierte. Nur SMS.079 375 95 13



Uralte weisse Einmachgläser. Und eine Kommode. In 3282. 079 940 70 97



1 Blumentreppe, 6 Stufen, 1,2 m breit. Bitte nur SMS. 079 652 49 65



Gut erhaltener Spiegelschrank zu Doppelwaschtisch. 12o/7o/15. 078 857 08 84



Wasserbett, 160 x 210 cm. Gut erhalten. Nur SMS. 079 209 89 85



Salontisch, Glas. Waschmaschine Novamatic, 3 kg. 70 x 51 x 43 cm. Abzuholen am 23. März in Thun. 033 336 36 94



Holzpuppenhaus, inkl. Inhalt und Puppen. Muss abgeholt werden in Worblaufen. 077 443 63 54



Mondobücher (auch einzeln): Inseln im Atlantik, Alaska, Mexiko, Eisenbahnen der Welt, Verkehrshaus der Schweiz und andere. In Boll. 077 422 67 54



Ein Sack Playmobil gemischt. 100-jährige Zeitungsausschnitte. Im Seeland. 076 583 59 91



Altes Mikroskop von Champion, in Holzschachtel, 50 x 100 x 200 x 300. Abzuholen in Uetendorf. 076 380 19 24



Sport-Ski-Brille von Adidas, mit Bügeln und Band. In Ittigen. 079 627 88 88



Tripp Trapp in orange. Muss abgeholt werden in Worblaufen. 077 443 63 54



CD von Prof. Werner Gitt: "Und ist in keinem anderen Namen Heil". 079 613 20 02



Emaililerter Brattopf, oval, mit Deckel für Backofen. Bitte nur SMS. Region Langnau i. E. 079 839 68 35





Gratis gesucht



Grosse alte Einmachgläser, Höhe ab 20 cm, Durchmesser der Öffnung mindestens 8 cm. 079 745 19 93



Holzweinkistli. 079 564 34 40



Altsaxofon (oder Bariton). 079 639 49 07



Eintrittskarten für die Giardina. Porto wird vergütet. 079 922 02 97



Funktionierende Bernina-Nähmaschine. 079 481 98 56



Dreibeinige Heu-Heinze. Region Langnau i. E. 079 839 68 35



Gartenplatten, 50 x 50 cm. 078 848 33 11



Blumentreppe für Geranienkistli. Im Raum Thun. 076 735 00 30



Migros-Märkeli für Häsli. 079 382 92 28



Bundesordner mit 4-Loch-Mechanik. 031 971 73 37



Grosse Teegläser oder Tassen für gemeinnütziges Kulturzentrum in Thun. 076 336 13 14



Puppenkleider, für mein 2-jähriges Kind zum Spielen. Bitte nur SMS. 079 247 64 29



Motorsäge, gratis oder zum Ausleihen. 079 531 00 33



Eintrittskarten für die Giardina. Porto wird vergütet. 079 922 02 97



Mofa, auch defekt. 077 452 13 23



Handbuch "Autofahren heute". 076 498 11 75



Diverses



Gefunden am Strandweg zwischen Spiez und Faulensee: Stein mit Zeichnung und der Aufschrift „Seetüüfeli“. 079 798 61 62



Gefunden in einer Skijacke aus der Börse Oberhofen: Startnummer von Skirennen mit der Aufschrift „Toi, toi, toi Elia“. 079 798 61 62