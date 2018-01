SMS vom Montag, 8. Januar 2018

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Bettsofa, zweiplätzig, Farbe Orange/gemustert, Abzuholen in Worb. 079 268 30 13



Korbbebewagen auf Rädern. 079 632 80 94



16 kleine Swarovskitierli, 3 Bahnhofvorstandshüte. In Lotzwil. 077 422 91 61



2 Betten mit Lattenrost 90 x 200 cm. Matratze. Raum Sumiswald. 079 506 15 31



Gitarre. Eine Seite defekt. 079 632 80 94



Scanner Epson Perfection 4490 Photo A4. In Münchenbuchsee. SMS. 076 369 40 13



Parkett, kanadischer Ahorn, geölt, neu, 2 x 2.64 m2. In Mirchel. 076 278 13 78



Schwarzes zweier Ledersofa.

079 277 07 06



Rollator, occ. (Landi). 079 666 96 88



3-fach veloständer, katzentransportkiste, 2 katzentoiletten. sms. 079 828 86 55



Weisses Kunstledersofa in Pieterlen. Länge 1.80 cm. 078 818 06 87



Bauernmalerei Unterlagen für Anfänger und Fortgeschrittene. 079 263 08 47



Diverse Psychologiebücher. Titel per SMS. 079 219 81 43



Zwei Rucksäcke für Erwachsene: einer in schwarz, einer in rosa/grün. In Langenthal. (ab 18 Uhr) 079 680 66 87



Neue, leere Perskindol-Tasche. Abholen in 3503. 079 438 16 62



Haushaltmaschine «Kenwood Chef classic». 076 528 29 91



Alte Motorkettensäge Pioneer, in Laupen. SMS. 079 488 85 42



Filmbetrachter Super 8 Hanimex (für Filmschnitte). 079 598 46 42





Gratis gesucht



Das Buch von Johanna Spirig Heidi. 079 595 09 80



Funktionierender Videorecorder VHS mit Scart Eingänge. 079 129 65 05



Wysa-Gloria-Kindervelöli. 079 518 83 81



Bilder, Gegenstände usw. für einen Vortrag über Indien. 079 693 19 81



Ein bis drei Holz Tabouret.

078 817 74 46



Alte Stockwinde aus Holz.

076 574 66 56



Eine Schweizerfahne für an Fahnenmast.

078 768 02 02



Älterer Feller doppel Schalter. 078 768 02 02



«Chicco D’oro»-Punkte. 079 442 30 84



Kl. Waschmaschine für unters Lavabo. Kann auch defekt sein. Merci. 079 312 28 31



alles von der serie «lego chima».

079 657 96 43



Blumenstange mit dazugehörigen Blumentellern. 078 882 29 26



Das Buch «Mein Esel Benjamin» und Kombi-Skidress für Mädchen, Grösse 116 bis 128. 079 281 54 94



Funktionstüchtiges E-Piano in gutem Zustand. SMS. 075 418 14 25



Ein Herrenvelo. Wird mit Freuden gerne abgeholt.

078 766 23 62



Für Senior ein Natel, das leicht zu bedienen ist. 079 633 65 41



Schneefräse noch funktionstüchtig, klein. 076 749 45 44



Schneckenhäuser. 079 605 35 56



Wolldecken für Schlafen im Stroh und Bett. 079 365 36 83



Alte Barchent-Leintücher. 079 902 51 33



Holzkisten, Weinkisten und Holzchörbli. 078 828 04 51



Aktuelle Jugendbücher und Comics für Schulleseecke.

079 485 33 93



Akkuladekabel zu I-Phone 5s. 078 828 49 23



Alles Mögliche an Dartzubehör. 078 842 05 19



Grosse Zinkkübel/-wannen 079 563 24 15



Bücher von Hanni Schenker: Sami und Berner Märit. 079 381 66 91



Bürostuhl zum Knien mit Rollen. 079 366 92 40





Diverses



Verloren: iPhone 5C, hellblau und in blauer Hülle, am 5. Jan in Wabern beim Coop. Die Fotos sind mir wichtig. Danke. 079 649 57 19



Wer hat am samstagmorgen ein gelbes täschchen im lerchenfeld thun mm mit strick inhalt gefunden? Bitte melde, danke im voraus. 078 960 15 36



Gefunden: Schlüssel mit Nummernschild und Strichcodeschild, beim Gummboden oberhalb Biglen. 077 409 06 07