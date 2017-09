SMS vom Montag, 18. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Zwei Swisscom-Festnetztelefone (analog), Modell Aton CL105 und Aton CL307. Nur SMS. 079 611 75 17



Antiker Bauernschrank, patiniert, guter Zustand. Höhe 1,66 m, Breite 1,22 m, Tiefe 40 cm. 079 654 48 85



Segeltuch von 470er Schiff; ein dunkler Rollkoffer aus Stoff, 79 x 49 x 27 cm; ein stabiles Einkaufswägeli, 40 Liter. 076 490 06 18



Zwei Strandstühle. 079 283 60 52



Kindermatratze, -Bettwäsche und -Badewanne, Hafen und WC-Sitzchen. 079 678 82 46



Damengürtel in verschiedenen Farben und Materialien, Länge ca. 105 cm. 031 819 54 14 /

079 773 04 03



Diverse Kerzenwachsresten. Nur SMS. 079 361 69 63



Waschbeton-Platten, 50 x 50 cm, 110 Stück. Abzuholen in Münchenbuchsee. 079 439 22 33



Habe viele «Latärnli» (Physalis) im Garten. In 3360. 079 676 71 38



Zwei Eintritte für die Bau & Energie Messe BernExpo. Nur SMS. 079 849 30 93



Buffet, ca. 60 jährig, mittlere Türe aus Glas. 079 594 48 59



Drei Sauerkraut-Standli mittelgross. Bitte auf Nummer 034 497 11 84 anrufen.



Gutschein SBB a 25.- Franken, anzurechnen an ein Halbtaxabo für Neukunden. Nur SMS.

079 381 31 39



«Einhell» Kapp- und Gehrungssäge. Abzuholen in Heimberg. 079 384 60 78



Gratis gesucht



Skischuhe für Mädchen. Grössen 38 und 34 oder 35. 079 324 00 30



Bluse Grösse 44/48 zu Gotthelftracht. Nur SMS. 078 861 63 11



Veloanhängerkupplung. 079 532 28 50



«Berner Kochbuch», herausgegeben von der Schuldirektion der Stadt Bern, 1961. 26. Auflage. 079 234 14 03



Zwei Tickets für Bau & Energie Messe Bern. 079 109 73 00



Für meine Schulklasse: E-Piano oder Keyboard, damit ich mit den Kindern im Klassenzimmer singen kann und nicht immer ins Musikzimmer laufen muss. 079 403 26 76



Freestyle Ski (Gr. 155-165). Nur SMS. 079 821 19 32



Leiterwägeli, sollte noch fahrbar sein. 079 727 27 05



Hühnerhaus-Einrichtung, Zaun, etc. Umgebung Thun. 076 365 14 77



«Philips» Pastamaker, kann abgeholt werden.

078 808 48 48



Alte Militärschuhe. Zum Einpflanzen von Blumen. Bitte ab 11.00 Uhr. 079 624 57 53



Mir sueche für üse Chindergarte u üses Atelier diversi Bastusache: Farbstifte, chlini Truckli, Döseli, Röhrli, farbigs Papier, Fäderli, Garn. Bitte nume SMS. 079 284 25 30



Sägesse (Sense). 079 747 45 79



Paravent zur Raumunterteilung. Umgebung Thun. 079 342 12 44



Dachrinnen für Alphüttli. 079 325 43 74



Motorsäge und Rasentrimmer; Getränke-Kühlvitrine. 079 467 12 72



Simon Birch DVD, Mr. Präsident Junior DVD; Ein Königreich für ein Lama VHS; Yu-Gi-Oh! Der Film VHS. Bitte nur SMS. 079 961 35 45



Plattenspieler. 078 864 49 71



Schöne Schaffelle für auf Stühle. 079 622 48 90

Hat jemand einen guten Regenschutz (Jacke/Hose), ca. Gr. L, den er weitergeben möchte? Nur SMS. 079 403 96 87



Diverses



Schlüssel mit Sternanhänger bei Golfplatz Thun-Allmendingen gefunden. Nur SMS. 079 566 01 16



Im Haslimooswald gefunden am 17. September: Mercedes Autoschlüssel. 079 566 01 16



Kühlanhänger-Schlüssel gefunden, am Samstag auf der Strasse Huttwil-Dürrenroth. 079 513 89 86



Gefunden: Armbanduhr, Mondaine SBB, metallfarben, auf Parkplatz am 16.9.17. Abzuholen in Thun. 033 335 28 15



Verloren am Mittwoch, 13.9., Umgebung Grabengut-Migros-Bälliz-Mühleplatz-obere Hauptgasse: Schuhschachtel in Dosenbach-Plastiksack, inkl. Kassenzettel. SMS an 079 209 56 29.