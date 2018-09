SMS vom Montag, 17. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Drei gebrauchte Snowboards, inkl. Bindung, verschiedene Grössen (ca.1-mal 150 cm, 1-mal 160 cm und 1-mal 165 cm). Abzuholen in Thun.

079 691 92 43



Kinderbett mit Matratze. Abzuholen in Eggiwil.

034 491 22 60



Gut erhaltenes Doppelbett (200 x 180 cm), inkl. Lattenrost, wenn gewünscht mit Matratze und Nachttischli sowie eine gut erhaltene, helle Wohnwand (230 x 217 cm).

079 545 52 65



Drucker, HP Deskjet 710c. Abzuholen in Zäziwil.

079 463 34 34



Bopla Geschirr: Kaffeetassen, Suppenteller, flache Teller, Mugs, usw. In unterschiedlicher Anzahl. Abzuholen in Hasle. b. Burgdorf.

079 303 34 52



Himmelbett Ikea Morgondal, Liegefläche: 160 x 200 cm, Höhe: 200cm, ohne Bettinhalt, Vorhänge: weiss, auf Wunsch inkl. Nachttischli. Fotos vorhanden. Abzuholen bis spätestens am 19. September in Hünibach. Nur SMS.

079 209 22 27



Elektrische Wintergartenbeschattung (Aussenstore), 500 x 326 cm, inkl. Steuergerät. Abzuholen in 3065.

079 566 10 25



Bürotisch aus Holz, Länge: 82 cm, Breite: 49 cm, Höhe: 79 cm, mit Rollen, in gutem Zustand, untere Tischplatte zum Herausziehen. Abzuholen in Richigen.

079 514 07 68



Zum selber Schneiden für die ungarische Küche: Soska (Sauerampfer). Ergibt ungefähr 1 kg. In Stettlen.

077 496 24 64



20 Packungen Coop Bauernhof-Sammelbilder. Nur SMS.

079 816 25 69



Ungefähr 40 saubere Konfitürengläser. Abzuholen in Blankenburg oder MMM Thun.

078 929 70 89



Fussballbücher (Bildbände und Trainingshandbücher).

079 202 95 05





Gratis gesucht



Velo für 10-jähriges Mädchen, zum Lernen, kann danach wieder zurückgegeben werden.

079 288 92 05



Herbst- und Winterkleider für Damen (Grösse – unten: 54, oben: 52/54, auch Blusen.

078 867 15 44



Navigationssystem.

078 667 47 07



Kleider für kleine und grosse Sashapuppen. Porto wird vergütet.

079 669 94 08



Kinderspielhüsli für draussen. Merci.

079 415 72 59



Im Raum Oberland: Katzenkörbli, in welchem es sich die Katze gemütlich machen kann.

078 859 59 62



Stall für 4 bis 6 Hühner.

079 566 10 25



Grosse und kleine Knöpfe.

077 401 94 51



Coop Bauernhof-Bilder. Merci viumau.

079 242 78 37



Damenschuhe (43/44) und Damenperücken. Schweizer Künstler wäre dankbar.

079 351 56 33



Tripp Trapp.

031 911 10 88



Ich bin auf der Suche nach einem Mäusekäfig, evtl. auch nur zum Ausleihen.

078 897 44 75



Bananenkisten für einen Schulhausadventskalender.

079 303 77 52



Kaninchenauslaufgitter.

079 747 45 79



Gut erhaltene Nähmaschine, wird abgeholt. Vielen Dank.

079 720 44 77



Häcksler Viking GE 210, evtl. nur Messerset. Merci.

079 415 72 59



Für Kindergarten: Pixi-Büchlein. Danke.

079 512 59 70



Grossen freistehenden Kühlschrank (Klasse A+) für grosse Familie.

079 531 00 33



Flach-TV für WG.

079 531 00 33



Ältere Vespa (ab 125 ccm) mit Handschaltung, darf defekt sein, wird abgeholt.

079 262 42 27



Versilbertes Besteck sowie Zinnkrüge und- becher.

079 290 09 88





Diverses



Gefunden: iPhone, auf Parkplatz bei RBS-Station Urtenen, am 15.September.

079 930 99 37



Gefunden am 14. September, beim Zytglogge: Damen Armspange, leider in zwei Teilen.

079 606 50 06



Gesucht: Motorradfahrer, weisse Triumph, ca. 45 Jahre, aus Thun. Er hat eine heisere Stimme. Geht um das Ereignis vom Mittwoch, 12. September, ca. 17 Uhr. Stichwort: Fussgängerstreifen Ringgenberg. Bitte melden.

079 128 08 98



Gesucht, für Theatergruppe-Jodlerklub Alpenrösli Münsingen: männlicher Theaterspieler bis ca. 45-Jährig, für Rolle im Stück «s’Söilirenne» (60 Min.) mit ca. 100 Einsätzen. Proben: Nov/Dez (Montagabend), Jan bis März (Montag- und Donnerstagabend).

076 376 35 99