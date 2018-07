SMS vom Montag, 16. Juli

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Rollsitz (49 x 33 x 47 cm, 4-rädrig), Schreibmaschine (Hermes 3000, tragbar). Abzuholen in Seffisburg. Bitte nachmittags anrufen.

079 384 74 75



Ein Paar Jeans (Grösse: 48/50), T-Shirt (L, apricot). SMS.

079 462 14 90



Alte Wagenräder, Durchmesser: 72 und 82 cm. Abzuholen in Schwarzhäusern.

079 485 11 53



Holzbockleiter, bis 5,5 m ausziehbar. Abzuholen in Schwarzhäusern.

079 485 11 53



Alte Haus-Eingangstüre mit voller Kathedralglasfüllung. Der Rahmen ist zerlegt und muss nur wieder zusammengeleimt werden. Breite: 92 cm, Höhe: 203 cm. In Schwarzenburg.

079 613 02 94



Klaräpfel. Bitte nur SMS. Danke.

079 921 09 03



40 Bananenkisten.

079 461 39 36



Brotback-Automat von Aldi, mit Timer, komplett, wenig gebraucht. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Hantelset, ca. 40 kg total. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Luftmatratzenpumpe. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Holzbaukasten Albisbrunn in Holzkiste und ein Würfel-Kinderpuzzle. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Halbhohe Vintage Gummistiefel, grau, Grösse: 41. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Kleine Küchenausstattung samt Besteck und Handmixer mit Zubehör. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Schönes Porzellan-Geschirrset, innen weiss, aussen mehrfarbig, fast wie neu. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Italienischer Espressokocher, komplett, mit Camping-Gasbrenner und –Pfännchen. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Zwei elegante, flügelähnliche Halogen-Wandleuchten, weiss, direkt/indirekt drehbar. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Kleine Doppel-LED-Deckenleuchte, neu. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Vivitar 283 Blitzgerät mit Zubehörfilter. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Nikon Diakopieransatz mit 5er-Führungsschiene. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Nikon F70, schwarz. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Balkon-Bewässerungmaterial (Gardena), inkl. Schaltuhr. In 4900. Fotos per Mail. SMS.

079 301 53 50



Entsafter HR 1861 von Philips, funktioniert einwandfrei. Abzuholen in Konolfingen. Bitte nur SMS.

079 352 63 16



Tresor, Höhe: 44 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 26 cm. In Spiez. Bitte nur SMS.

079 158 03 88



Ab Platz: Wohnwagen mit Vorbau und viel Zubehör. Auf Camping in Zweisimmen.

078 798 29 74



18 Hundeheftli. Müssen in 3065 abgeholt werden.

079 673 99 12



Occ. Modellflug Sender Graupner MC24 mit ACT 2,4GHz Sendemodul und diversem Zubehör. Abzuholen in 3633. Nur SMS.

079 849 30 93



Occ. Ladegerät Robbe Profi Home Charger NiCad - NiMH - Pb Blei – Lithium. Ohne Balancer. Abzuholen in 3633. Nur SMS.

079 849 30 93



Gratis gesucht



Paninibilder. Besten Dank.

078 935 74 65



Gut erhaltene Handorgel.

079 518 83 81



Für meine sehbehinderte Mutter: Hörbücher auf CD (Belletristik, Humor, Krimis). Bitte nur SMS.

079 398 65 28



Baumwoll-Häkelgarn.

079 267 47 96



«Das Kräuterjahr»: zwei Bücher von Bruno Vonarburg, Silva Verlag. In Uetendorf.

079 533 79 10



Eck-Sitzlounge. Würden uns sehr freuen.

079 737 94 52



Steht irgendwo ein funktionierendes Käserührwerk herum, das nicht mehr gebraucht wird?

079 791 64 75



Handorgel, die nicht mehr gebraucht wird. Hole sie ab oder bezahle das Porto. Vielen Dank. SMS.

079 334 03 88



Fahrtüchtigen Chariot-Anhänger für zwei Kinder.

079 331 89 28



Behinderte Frau sucht eine Holz-Abschrankung, ca. 140 cm lang, ca. 60 cm hoch.

079 472 90 52



Elektrische Herdplatte für auf die Terrasse. Raum Thun.

079 384 15 82



Drechselbank, kann auch defekt sein.

079 387 25 44



Für achtjährigen Knaben: robustes Jugendvelo für ins Berggebiet. Danke.

079 633 65 41