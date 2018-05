SMS vom Montag, 14. Mai 2018

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Diverse Silva-Bücher. 079 257 34 79



Laptoptasche: 40 x 34 cm, abholen in 3612. Nur SMS. 079 200 13 68



Italienische (Quick-Mill) Siebträger-Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk, Mahlwerk leicht defekt. JVC-Mini-VHS-Videokamera komplett, in Koffer, Akku defekt, inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch. Spiegelreflexkamera Minolta Dynax 7000i mit AF 28-85 Objektiv und original Blitzaufsatz, in Fototasche, inkl. Bedienungsanleitung in Deutsch. Abzuholen in 3114, nur SMS. 079 451 47 44



1 Doppelbett und 2 Bettkommoden. Muss in Heimberg abgeholt werden. 079 126 34 05



Lederpolstergruppe, weiss, in echtem Leder. Kopfteil verstellbar, 3-plätzig. Muss in Schönbühl abgeholt werden. 079 455 80 79



Twin-Delizio-Kaffeemaschine. 079 588 90 41



Kleiderschrank, 3-türig und Kleiderschrank, 4-türig.

076 453 52 11



Ca. 85 verschiedene Ansteck-Pins. Sollten in Belp abgeholt werden. 079 698 26 32



Funktionstüchtiger Crosstrainer Kettler-Ergometer CTR 2. Muss abgeholt werden. Nur sms. 079 361 36 39



Wohnzimmer-Regal (Kirschbaum) mit Glasvitrine. H: 238, B:,204, T: 19. 079 709 40 75



Kaffee-Kapselmaschine „Caffitaly-System“. Voll funktionstüchtig, wenig gebraucht. Inkl. passenden Kapseln, ca. 40 Stk. Muss in Thunstetten abgeholt werden. 079 447 03 11



Faltbarer Windschutz aus Glas, 4-teilig, B: 2,40 m, H: 1,90 m. Abholen in Bümpliz. Bitte nur SMS. 079 334 16 14



Schrank, 2-türig, Schrank, 4-türig, Buffet, 50er-Jahre, Wohnwand, Möbeli 2-türig und 3 Schublädli, Schränkli 3-türig für Bastelraum, Kranzkasten. Region Burgdorf. 076 404 16 35



Hätte noch einige setzzwiebeln, abholen in reichenbach im kandertal. 078 879 15 07





Gratis gesucht



Kindervelos, auch defekte, bzw. kleine veloräder für bastelprojekt in der region thun. 076 336 13 14



Revox-Tonbandgerät und Spulen. 078 864 49 71



tkkg- und ???-kassetten für einen blinden mann. SMS. 079 462 14 90



Im Raum Oberland: Friteuse für Clubhäuschen. Nur SMS. 079 376 41 88



Essigtopf, 3 lt. 076 336 54 48



Altes Nokia-Handy? 076 747 96 98



Regenwasserfass, Holzattrappe. Höhe ca. 80 cm. Nur SMS. 079 224 09 76



Umzugskisten im Grossraum Bern. 079 938 34 53



MixFit-Power von Betty Bossi, um Smoothies zu machen. Porto wird vergütet. Nur SMS. 079 394 10 80



Handrasenmäher ohne Motor zum Stossen und ziehen. Berner Oberland/Haslital. 079 730 96 45



Rückenspritze, 5 oder 10 Liter. 079 863 76 33



panini-fussball-bilder 2018, nummer: 1/4/5/8/10/12/64/373/374/376/379/385. 079 300 03 88



militärabzeichen, kartentasche, usw. 079 567 43 32



Kindersitzli mit Rückenlehne für Gartenschaukel. SMS. 077 461 73 48



Regenfass mit Ein- und Auslauf, Gartenplastiktunneli. 079 863 76 33



Knabenvelo für Neunjährigen. 079 297 79 31



Etagenbett (Kajütenbett) aus Holz. 078 726 62 68



Guterhaltene Eier-Karton-Schachteln. 079 918 13 50



Alte Ober- und Unterleintücher. Werden abgeholt. 079 880 52 30



20 Zoll Kinderfahrrad. 079 762 44 16



Schmetterlingsnetz für Student. Darf auch defekt sein.

078 802 16 82



Hängematten-Sessel mit Gestell oder nur das Gestell zum Aufhängen. 079 487 86 62



2 Blumentröge, ca. 120 x 50 x 45. 079 778 02 27





Diverses



Gefunden: am 12. 05.18: Pinkfarbenes Microfaser-Handtuch und schwarzes T-Shirt. Im Strandbad Thun. An der Kasse abgegeben.

076 774 77 72



Verloren zwischen Laupen/Autobahn/Brünnen/Bern/Grauholz/Shoppyland Schönbühl: graue Mercedesradkappe. Vielen Dank für Infos. 079 270 33 04



Verloren am Samstag 5. Mai, bei den ersten Parkplätzen, wenn man zum Campagnia (Belp) fährt: Schwarzer Brustgurt mit Sensor zu Sigma Velozähler und Armbanduhr Tissot mit schwarzem Lederband. 079 313 00 91



Gefunden am 9. Mai beim Bahnhofplatz Worb: Ein sehr schöner silberner Fingerring. 079 209 09 79



Verloren am 2. Mai: mein geliebter Teddybär. Auf dem Parkplatz entlang der Bremgarenstr./Neufeld. 079 350 33 10