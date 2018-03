SMS vom Montag, 12. März 2018

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Einbauschrank: H: 220, B: 170, T: 51. 079 720 46 60



Bauernbuffet mit Schnitzereien, 195/175/56, gut erhalten. Abzuholen in Zäziwil. Nur SMS. 079 283 06 07



Ikea-Esstisch, viereckig, 140 cm, ausziehbar, neuw. Abzuholen in 3627 Heimberg. Nur SMS. 079 677 17 75



Wireless Router Netgear, wie neu. 1 Tablet Toshiba 10,1 Zoll, funktionstüchtig. Abholen in 3176. 076 546 67 42



Multifunktionsdrucker OKI MC 362 mit Resttoner für ca. 300 Seiten. Druckbild hat Streifen. Nur SMS. 079 852 37 81



Ca. 40, wenig gebrauchte Vinyl LP`s, Rock, Pop, Soul. 2 Handsägen mit Ersatzsägeblätter. Abholen in Moosseedorf. Nur SMS. 078 876 91 94



Im Seeland Bico Flex Lattenrost. 2m x 90 cm. Gut erhalten.

076 583 59 91



damenkleider, gr. 38/40. nur sms. 079 823 80 97



Stoffreste und alte Vorhänge. Abzuholen in Burgdorf. 079 463 98 37



Federkernmatratze, 140 x 200 cm. 079 454 71 37



Hängelampe mit 4 Birnen und weissen Gläser, mit schwarzen Verzierungen. Kann 079 687 64 99



Zimmerpflanze Ficus (etwas einseitig), 160 cm hoch, abzuholen in 3714. Nur SMS. 079 656 41 10



Aktenvernichter für privat. Abzuholen in 3713. 079 647 18 27



Bett, 190 x 90, helles Holz, nach Wunsch mit Matratze und Duvet. Hat auf Unterseite Kratzer. In Grosshöchstetten. 079 582 78 57



Völkl P60 GC Racing Double Grip Carbon, 178 cm mit Marker Motion Bindung, in Heimberg. 079 257 34 79



Druckerpatronen hp 364, diverse Farben, Peddigrohr. Nur SMS. 076 527 12 61







Gratis gesucht



Ein Haarwaschbecken (Guvette), E-Piano. 076 583 25 54



fixleintücher, gr. 140 x 200. 079 823 80 97



Jupes, Gr. 50, 52, 54. Damenhose, Gr. 50, 52.

079 225 84 79



Nähkasten oder Nähwagen. 079 696 52 72



Kindervelo-Anhänger. Region Burgdorf/Emmental. 079 722 64 46



Zahlenbücher der Schulklassen 1-6, Kanton Bern.

078 768 02 02



Wer hätte eine 40 od. 50 Liter Milchkanne.

077 412 28 57



Het öpper nu ä Bärner Sunntigstracht wo wieder treit wett wärdä? 079 418 81 63



Ca. 6 vorkeimharassli, zum dekorieren, raum burgdorf/umgebung. 079 353 35 51



Schachspiel. 079 607 22 87



Staubsauger ohne Papierfilter, wer hätte einen? 076 749 45 44







Diverses



Wer hat Zeit und Lust ein grosser Sack voll gehäkelter Quadrate zu einer Decke zusammen zu häkeln? 079 582 78 57



Gefunden auf dem Parkplatz Rütlistr./Thun, eine Herrenbrille.

079 319 68 26



Verloren: unser kleiner Enkel hat am 5.3. sein Stoffigeli in Berns Lauben od. in einem Geschäft verloren.

076 490 06 18