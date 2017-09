SMS vom Mittwoch, 20. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Wiener Stuhl, weiss gestrichen. Wäsche-Box (dient als Hocker). Kleiner Beistelltisch, Holz, schwarz, Blatt nicht sehr stabil (Orientstil). 079 455 68 29



Verschiedene Weihnachtskugeln und Raclettepfändli. SMS. 079 462 14 90



Wäschespinne, Frühbeetkasten, Dörrgerät (M). Muss alles abgeholt werden. SMS. 079 381 17 31



Weihnachtsdeko mit Kugel und div. Artikeln. Abholen in 3503. 079 438 16 62



Heuknecht zu Rapid und Heugebläse mit div. Rohren. In 3148. 079 307 10 57



15 gebr. VHS-Kassetten: Kinderfilme wie „Bambi“, „Dschungelbuch“, „König der Löwen“, etc. Nur SMS. 079 607 22 87



Schöne Agave in Topf. Muss abgeholt werden in Belp. 031 819 24 74



7 kleine, alte Mocca-Espresso-Tassen, evtl. für Deko. 031 992 68 84



11`000 Mondo- Punkte. In Thun, 3608. 079 929 74 95



Sonnenstore, rot, 4,5 m lang. 079 886 08 97



Apfelhurde aus Holz, unten grosses Fach, oben ein Tablar und drei Schubladen, 165 cm hoch, 100 cm breit, 85 cm tief. Abzuholen in 3550. Nur SMS. 079 717 86 34



Öl auf Leinwand Originalporträt „Dame“ von J. F. Dietler, 1804 bis 1874. Abzuholen. Nur SMS. 078 791 01 51



Kettler Hometrainer mit Anleitung. 079 870 30 89



Burda Schnittmuster, ca. 30 Stk., Gr. 40 - 44. Menue Geschichten Hefte für Kinder (Stiftung Pestalozzidorf), neu. Alles in Bern. 079 451 17 41



Gratis gesucht



Weidezaunnetz für Schafe oder Geflügel. 079 335 07 91

Lego Bausteine. 079 657 96 43



Familie sucht 2-12 Freizeit Franken Sticker von der Migros. Merci. 077 461 22 25



Ein altes Töffli, auch defekt. 079 729 12 16



Kochbuch von Emma Graf: „Getreideküche im Rhythmus der Wochentage“ (Band 1). Bitte SMS. 077 252 14 52



Ha so freud a Modäujsebahne, wär het no einhi? Egal was, o Kaputti. Danke. 079 884 44 53



3 Tickets Autoverlad Kandersteg-Iselle, 23.09.2017. 079 578 96 47



Alte Holzschlitten, 60 bis 100 cm lang oder 2 Monate zum Auslehnen. 079 773 46 93



Alte Militärschuhe, um mit Blumen zu bepflanzen. Bitte ab 11.00 Uhr. 079 624 57 83



Dachträger für unseren alten Ford Ranger ohne Reling. 079 815 92 81



Migros Sammelkarte Freizeit-Franken. Muss nicht voll sein. 079 509 14 75



Milchkannen. Vielen Dank. 079 514 61 26



Mandoline, evtl. Geige, die nicht mehr benutzt wird. Wird abgeholt. Danke. 062 964 16 86



Armbanduhren und Taschenuhren, auch defekt. Porto übernehme ich gerne. Alte Vespa zum Restaurieren. Wird abgeholt. Danke. 079 262 42 27



Winterjacke XLL Marke (keine Entsorgung). Bitte SMS. 076 749 45 44



Diverses



Verloren: Autoschlüssel, mini Hausschlüssel, Engelanhänger. SMS. 079 648 69 93