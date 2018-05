SMS vom Mittwoch, 16. Mai 2018

Infobox

Zu verschenken





Neuer Bauwerk-Parkett, Triopack, Buche, gedämpft, versiegelt. 2200 x 215 x 14 mm. 4,2m2. 079 893 02 81



Neueres Doppelbett. 079 795 97 77



6-Personen-Hauszelt mit Kochnische, 2 Kabinen für je 3 Personen. 079 622 29 27



3er-Sofa mit Holzlehnen. Hölzernes Salontischli. Grosser blauer Ledersessel, guter Zustand. Abzuholen in 3758. 033 335 19 66



Hans-Ernst-Romane. 076 404 16 35



2 Daunenschlafsäcke. Abzuholen in 4934. Bitte nur SMS. 079 201 73 15



Holz-Kinderbett mit Matratze, 140 x 70 cm. Abzuholen in 3018 Bern. 031 992 24 38



Bettsofa, 200 x 130 cm. 3-teiligen Schrank. Küchentisch mit Metalluntersatz. Abzuholen in Belp. 077 467 04 32



Bettsofa, ca. 125 cm breit. Muss abgeholt werden. Foto auf Wunsch. Nur SMS. 076 538 36 87



Hocker, Leder, weiss, 95 x 95 x 45 cm. Abzuholen in Thun. 079 485 1818



Baumwollgarn zum Kunststricken oder Häkeln. Verschiedene Farben, vor allem weiss und beige. Abzuholen in Gümligen. 079 728 63 76



Gotthelf-Gesamtausgabe, 18 Bände. Nur SMS. 079 812 21 98



2 Rutscherauto, 1 Traktor, gebraucht, noch fahrbar. Abzuholen in 3422. 077 434 91 67



Zirka 500 g Knöpfe. Abzuholen in Belp. 079 698 26 32



Besteckhalter für Schublade. Div. Gastromaterial. 079 249 42 61



Laufgitter aus Holz, faltbar, Boden abwaschbar. L: 100, B: 80, H: 67 cm. Abzuholen in Belp. 079 680 41 00



Schwarzes Klavier. Abzuholen in 3204. Nur SMS. 079 722 98 25



Leuchtreklame für Aussenbereich, mit vier Neonröhren, inkl. Befestigung, 100 x 65 cm. 079 200 47 46



Keilkissen Tempur, neuwertig. Abzuholen in Frutigen. 079 745 75 68



7 CDs, Brass-Band und Brass-Quartett. Nur SMS. 079 601 78 76



Farbige Fellresten. Abzuholen in 3315. 079 484 69 58



Schafwolldecke, gereinigt. Ca. 200 x 200 cm. Abzuholen in 3127. 079 784 04 03



24-Zoll-Velo für Mädchen. 079 823 80 97



6 Speiseteller, Kahla, 26 cm, weiss. 6 Dessertteller, Langenthal, 20 cm, weiss. Abzuholen in Zollikofen. 079 202 78 54



Wäscheschirm, klappbar. Durchmesser 3 m, inkl. Betonsockel. Kleine Diamantfräse, für Keramikplatten. Fräsblatt nass, Durchmesser 20 cm, inkl. Auffangwanne, 60 x 40 cm. Abzuholen in Riggisberg. 079 294 04 76



Waschmittel Twin Dos, von Miele. Je 1,5 Liter, Ultra Phase, 1 + 2. Abzuholen in 4934. Nur SMS. 077 457 23 13



12 Ordner von Flieger-Zeitschrift Cockpit, Jahre 1968-1979, komplett. 079 208 63 12



1 Schnägge für Traktorzug, mit Bremse und Beleuchtung. 1 Kalberkiste. 079 858 02 11







Gratis gesucht





Neolini-Eselkissen. 079 706 55 90



Schöpfkelle, um Wasser aus dem Bächli zu schöpfen, um Pflanzen giessen zu können. In 3114. 079 683 16 64



Eierschachteln. 079 918 13 50



Kleiner Kühlschrank. 077 411 01 35



Taschenuhr für den Alltag. 076 336 13 14



Bettwäsche. Duvet, 210 x 200 cm. Kissen, 60 x 100 cm. 079 918 13 50



Dalienklüfe. Werden abgeholt. 079 204 41 74



Fahnenmast. 079 292 09 83



Gut erhaltener Veloanhänger, für zwei Kinder. Nur SMS. 079 270 35 08



Wasser-Schlauchboot. 076 324 07 37



Hometrainer oder Crosstrainer für zu Hause. 079 623 50 22



Coop Emoji und Trophy. Porto wird übernommen. 077 414 48 33



Das Buch von Klaus Schädelin „Mein Name ist Eugen“. 079 379 72 83



Student sucht Rennvelo. 078 735 76 06



Kakteen und Aloe Vera. 079 594 19 87



Pixi-Büechli. 079 273 75 49



Rhabarber. Region Oberaargau bis Bern. 079 396 11 89



Emoji-Sticker. Nur SMS. 079 654 61 79



Schwimmwesten für Kleinkinder. In gutem Zustand. 079 334 30 76



Emoji-Kleber. 079 415 21 81



Heckveloträger, universell. 079 823 53 06



Altes Seil. Region Thun. 079 530 60 40



Damen-Ski, Stöckli, 155 cm. Flipchart. 079 530 60 40



Funktionierender Häcksler, Elektro oder Benzin. 077 411 59 29



Rosenbogen aus Metall und Pergola oder Pavillon für Garten, 3 x 3 m. 079 254 63 23



Defekten Benzinrasenmäher, Okay R 484. 079 586 48 52



Fahrverbot-Verkehrsschild. 077 467 66 61



Kinderlaufgitter mit Boden. 079 561 33 66



Altes Mofa zum Restaurieren. Z.b. Sachs oder Puch. 079 222 75 43





Diverses



Gefunden: Schwarzes Bergamont, Sponsor 1.9, Herrenvelo. 078 929 19 02



Gefunden am 14.5.18 an der Meiefeldstrasse in Burgdorf: Adidasjacke mit Aufschrift „Shooting Team Oberburg“. 079 541 64 08