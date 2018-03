SMS vom Freitag, 9. März 2018

Infobox

Zu verschenken



Tintenpatronen zu HP 364. Farbig und schwarz. Zwei Kugellampen, Durchmesser 30 cm, weiss aus Glas. 079 391 80 38



Leuchtkasten zum Sortieren von Dias. 079 282 55 33



Alter Waschkessel. In Uetendorf. 079 484 68 14



Veloanhänger Eigenbau leicht, Ladefläche 61 x 61cm. 079 626 63 46



Dörrex. 079 379 86 39



Kettler-Hometrainer und Kinder-Fahrrad. 079 379 86 39



Eckpolstergruppe blau. Grösse: 2.5 x 2 m. Abzuholen in Thun. 079 647 62 44



12 Flaschen Rotwein. Abzuholen in Thun. Anfragen nur per SMS 079 706 70 48



In 2562 Port bei Biel eine Lärche ca. 13m. hoch. Muss selber gefällt werden. 079 281 26 20



2 Leuchtstoffröhren für Juwel Aquarium. Day und Colour 28 W 590mm neu in Originalverpackung. Abzuholen in Gümligen 079 292 75 40



CD 40 Jodel-Lieder Wunschkonzert-Giganten, 2 CDs , neu, originalverpackt. Nur SMS, 078 885 42 68



Sattlermaschine in 3550 Langnau . Nur SMS. 079 950 06 37





Gratis gesucht



Rentner sucht Benzin-Motorsäge. 078 667 47 07



Normale Legosteine. 076 322 77 55



Kabellosen Dyson-Staubsauger. Thun und Umgebung. 079 817 87 31



Bett komplett und gut erhalten. 160 x 200 cm. 079 787 83 69



Alten Kinderhochstuhl zum Restaurieren.079 768 89 35



Küchentücher aller Art und Farbe, dürfen auch älter sein aber bitte noch ganz. Raum Huttwil u. Umgebung. 079 516 02 20



Feldstecher für unseren kleinen Skilift zwecks Überwachung der Masten. Raum Thuner Westamt. 079 735 69 67



Bauer sucht gratis Motorsäge. Auch leicht defekt. 079 531 00 33



Jungenkleider ab Grösse 80/86 für ihm Sommer.079 735 09 31



Div. Fischerei-Artikel. 079 450 18 88



Schwyzerörgeli zum Ausleihen für meine Tochter. 079 688 67 88



Für unsere beiden Buben suche ich lustige Taschenbücher von Walt Disney. Region Obaraargau. 079 485 21 35



Treppen-Absperrgitter ca. 2 m breit und ca. 75 cm hoch. Raum Bern. 079 745 02 38



Birkenzweige für Deko. 076 434 08 06



Militär-Offizierkiste, Rucksack usw. 031 332 62 80



Steht irgendwo, Region Bern-Thun, ein IKEA-Hochstuhl (Plastiksitz)? 078 892 36 41



Plastikblumen für Deko, Raum Spiez/Thun. 077 433 29 03



Altes Metalltischli für Balkon. 079 215 48 19



Wer hätte eine 40- oder 50-Liter-Milchkanne?

077 412 28 57



Gesucht Jura Brätzeleisen. 079 414 02 82



Suche Gefriertruhe für Clubhaus. 079 479 43 57



Diverses



Wer hat am Mi 21.2. unseren blauen Mammut-Rucksack im Picnicraum Hahnenmoos mitgenommen? Bitte melden Sie sich! 078 605 82 88