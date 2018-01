SMS vom Freitag, 5. Januar 2018

Infobox

Zu verschenken



Harmonium defekt, ca. 100 Jahre alt. Abzuholen in 3422 Kirchberg. 078 667 70 18



Ski Atomic 160 cm, wenig gebraucht. Abholen in Thun. 079 377 10 47



Kochbücher, Bilder und Weihnachtsschmuck. Abholen Sa. 6.Jan. 9.00-11.00 u Di. 14.00-16.00 Gurzelestr.3 Wimmis. Keine SMS. 079 533 07 53



Glastisch ausziehbar mit 4 Stühlen. 2 Glasvitrinen. 079 288 94 65





Gut erhaltener weisser Schreibtisch mit Korpus. 140 x 65 cm. Abholen in Ittigen. 031 333 45 02



Wegen Platzmangel, gut funktionierende Waschmaschine Indesit. 13 Programme, H 85 cm, B 59.5 cm, T 52,5 cm. Fassungsvermögen bis 6 kg. Muss abgeholt werden. 079 760 87 77



Raclette-Ofen 8-er von Sigg. 079 338 95 26



Neuwertiger Scanner CanoScan Lide 100. 078 800 34 65



Blaues Stoffsofa, kann zu einem Doppelbett ausgezogen werden. Abholen in 3360. 079 487 25 45



Aebi-Geschirr 1 Rösti-Platte, 1 Butterdose, 1 Teekrug, 6 kleine Teller. Bitte nur SMS. 079 413 25 25



Hurde für Gemüse- oder Obstlagerung Guter Zustand Muss abgeholt werden in Oppligen

079 926 12 08



Das Familienspiel Goldgräber von Ravensburger. 079 702 19 65





Uhren, auch defekt. 077 430 51 33



Stehpult. 079 564 01 26



Kinderskidress-Kombi Grösse 116, 104, 98 gebrauchte jedoch noch ganz. 077 411 01 35





Gratis gesucht



Bürostuhl mit Rollen für auf dem Parkettboden? Bitte SMS-Antwort. 079 732 54 57



Snowboardschuhe soft, Grösse 39, Burgdorf oder Umgebung. 079 500 80 24



Jungenkleider, Grösse 80. 079 735 09 31



2 Knäuel Schulana-Wolle grün. 079 462 14 9



Gesucht bis Ende Januar eine Echtleder Polstergruppe. 079 201 65 46



Bebetrage. 079 225 84 79



Alte flache Dachzigel. 079 234 63 48



Kompressor ca. 4-10 Liter. In Thun. 076 336 13 14



Ticket für den Weltcup Adelboden. 078 793 23 32



Occ. Kühlschrank freistehend klein-mittelgross. In Bern. 079 210 12 30



Gummibaum. 079 646 32 23



Altes Töffli darf auch defekt sein. 079 729 12 16



Altes Mofa. 076 531 70 31



Original Wisa-Gloria-Schwan.079 362 82 72



Alter Bootsanhänger für ca.500-700 kg nich Strassentauglich als Bootsteg. 079 836 37 57



Halbleinen Gilet dunkelbraun, Grösse 52 oder 54. Porto wird übernommen. 079 457 26 93



Brennholz, können auch Meter-Stücke sein. 079 532 28 50





Diverses



Verloren ein Handy Samsung am 3.1.2018 im Parking des Einkaufszentrums Freudenberg. Bitte SMS. 079 708 62 90



Verloren Velocomputer in Zäziwil Richtung Bowil (Hornusserhaus, Schützenhaus). Hat ihn jemand gefunden? 079 647 67 70





Seit Do 21.12. finden wir den Opel Corsa BE 252042 nicht mehr, parkiert irgendwo in der Stadt Bern. Hat jemand das Auto auf einer blauen Zone gesehen? 079 693 89 83