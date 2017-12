SMS vom Freitag, 29. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Schönes Kinderbett. Kann zum Juniorenbett umgebaut werden. Und einen schlanken Schuhschrank mit Klappen. Abzuholen in 3303 Jegenstorf.

078 756 18 63



12 Konfitürengläser (500g). In Worb.

079 444 73 77.



Hochzeitsbonbons.

079 516 55 64



Lattenrost und Matratze in super Zustand. 90 x 200 cm. Nur SMS.

079 823 80 97



Doppelbett , weiss. 180 x 200 cm. Inklusive zwei Matratzen.

078 766 29 66



Schöne, gesunde Kombucha-Pilze für fermentierten Tee.

079 869 18 79



Komplette Bilderrahmen mit Glas. Verschiedene Grössen. Abzuholen in Konolfingen. Nur SMS.

079 726 70 46



Matratze, 90 x 200 x 22 cm. Top Swiss de Luxe, medium. Bett mit Lattenrost, fix, 90 x 190 cm. In Thun.

033 222 78 16



Fünf Gartenstuhlkissen (Hochlehner). Dunkelrot-beige gestreift. In sehr gutem Zustand. Abzuholen in Langenthal.

079 817 35 40



Fünf Noëlini-Sammelmarken. Nur SMS. Danke.

079 382 08 82



Sehr viele berndeutsche Bücher. Abzuholen in 3014 Bern. Bitte SMS.

079 356 33 00



Zwei Mottenschränke mit Reissverschluss, für Estrich oder Keller. 031 921 62 09



Ungefähr 90 Migros Wichtelkleber. Müssen in Zollikofen abgeholt werden.

031 911 55 88



Tiefkühlschrank: Primotecq TF 091 (Fust). Mit drei Schubladen, funktioniert einwandfrei. Muss in Thun abgeholt werden. Ab 8 Uhr.

078 732 07 72





Gratis gesucht



Spiel «Asante» von Kosmos. Ist im Handel leider nicht mehr erhältlich.

079 415 21 81



Ortho Gilet. Grösse 3 für linke Schulter. Portokosten werden übernommen.

079 380 93 32



Rudergerät, das nicht mehr gebraucht wird. Bitte nur SMS. Danke.

079 295 82 72



Gratiseintritt für die Ferienmesse Bern, St. Gallen oder Zürich. Nur SMS.

076 248 14 70



Jüngling sucht sportliche Kleidung für «Belle Epoque Kandersteg». Danke.

079 869 18 79



Pflegebett mit Seitenwänden.

078 950 75 17



Flachbildfernseher für Jugendheim. Lieber nicht älter als fünf Jahre.

079 467 12 72.



Mongolentopf.

079 641 51 15



Nähmaschine.

031 911 10 88 bzw. 079 510 95 57



Mammut oder North Face Winterjacke. XXL oder XL, in gutem Zustand.

076 749 45 44



Handkarden. Zum Kardieren von Wolle. In Thun.

076 336 13 14



Schule sucht Profax- und LÜK-Kästen.

076 464 05 01



Das Spiel «Nobody is perfect». Würden uns freuen. Danke. Bitte nur SMS.

079 270 35 08



Schauspielerin sucht gutes Cello zum Ausleihen oder Behalten. Würde mich sehr freuen. Bitte nur SMS/Whatsapp.

079 245 48 34



Noëlinis von Coop. Danke.

077 471 69 44



Chemineeholz für Deko Holzbeige in Wohnung. Bitte nur SMS. Danke.

079 598 17 19



Noëlini-Esel. Wären sehr dankbar.

079 617 06 77



Militärmesser. Auch wenn defekt und/oder rostig. Porto übernehme ich.

079 356 09 44



Arbonia-Aufsatz. Durchmesser: 12 cm.

077 419 14 19





Diverses



Verloren, am 26. Dezember in Bern: Sport XX Tasche mit Odlo-Unterwäsche für Kinder. Finderlohn.

079 502 59 44



Verloren, am 10. Dezember im Langlaufkurs in Kandersteg: Mütze, gestrickt, rotgemustert, mit rotem Fleece-Innenfutter und Fingerhandschuhe. Danke.

079 779 55 34.



Gefunden, am 27. Dezember, um 16.05 Uhr, in Thun, vis à vis Kino Rex: iPhone, grau-silbern.

078 627 22 28



Zum Tauschen: Soldatenmarken von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945.

031 829 33 77