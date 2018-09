SMS vom Freitag, 21. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



24 neuwertige Bücher von Agatha Christie.

079 630 68 90



Zwei blaue Ledersofas, 187 x 85 cm. Abzuholen in Burgdorf.

079 793 07 58



Drei grosse Puzzles. SMS.

079 462 14 90



Wegen Nichtgebrauch: Neuer Esstisch, rund, noch in Originalverpackung von Home24. Muss in Langenthal abgeholt werden.

078 216 48 29



Bett, 120 cm, inklusive Lattenrost und Matratze.

078 619 87 22



Zwei gefütterte Segeljacken von Musto, Grösse: S und M, Farbe: rot. Abzuholen in 3303. SMS.

078 624 74 81



Klappbett mit Matratze, 75 x 190 cm. SMS.

079 636 95 72



Drei Sauerkrautstanden, 20, 25 und 40 Liter. Abzuholen in Oberdiessbach. Nur SMS.

079 515 09 53



Zwei Kisten Silva- und Avanti-Bücher (noch in original Kartonhülle), nur alle zusammen. Nur SMS.

076 594 05 39



Thule Fahrradträger für zwei Velos. Abzuholen in Wattenwil.

033 356 31 07



Huckepack Veloträger für zwei Velos. Abzuholen in Langenthal. Bitte nur SMS.

077 463 07 25



Äpfel zum selber pflücken, verschiedene Sorten. In Hettiswil.

079 331 04 10



Kajütenbett aus Metall, Aussenmasse: 96 x 207 cm, Höhe: 160 cm.

079 470 70 93





Gratis gesucht



Schild: Achtung Katze. Besten Dank.

079 384 36 92



In der Region Burgdorf: alte Schubkarre oder alter Blumenwagen.

079 361 10 37



Coop Trophy Sticker. Herzlichen Dank.

079 668 41 35



Birnen.

079 863 76 33



Verschiedene Baumwolle. SMS.

079 462 14 90



Migros Sticker Mickey Mania.

079 701 03 33



Studentin sucht Velo für den Weg an die Uni.

079 524 15 16



Kleines Backöfeli.

079 282 83 67



Für Kindergarten: Mamuschkas und Babuschkas.

079 488 47 13



Berner Oberländer Kindertrachten fürs Chinderchörli.

079 621 16 63



Weck Einmachgläser. Region Burgdorf.

079 629 64 12



Täfer, gebraucht, unbehandelt. Raum Burgdorf.

079 676 69 41



Modelleisenbahn, Spur und Modell unwichtig. Keine Fertiganlage. Bitte zwischen 18.30 und 20 Uhr telefonieren.

079 448 72 54



Dörrex und Zucchetti.

079 254 63 23



Musikkassetten, nur Rock und Pop oder unbespielte.

076 373 53 53



Gut erhaltene Jute-Kartoffelsäcke.

079 368 69 18



Grüncontainer, 140 Liter. Raum Burgdorf.

079 562 49 46



Sueche aues fürne Kinderpost izrichte (Postschalter u aues Zubehör). Di chlini Pöschtlere würd sech über aues wos git riesig freue.

079 281 54 94



Vier Sitzkissen (mit Rückenpolster) für Gartenstühle.

079 882 98 30



Migros Chläberli. Porto wird vergütet.

079 225 17 60



Rollstuhl mit Fussraster und Bremse. Region Langnau.

079 740 96 77



Wär schänkt mir im Rum Thun oder Burgdorf Sache für id Chuchi?

079 225 84 79



Funktionsfähige Nähmaschine für Privatschule im Oberaargau.

077 453 25 95



Kinder-Autogarage. Enthält Servicecenter/Tankstelle mit Werkhof, 3-stöckig mit Lift, diverse Autos und Helikopter, alles aus Holz (im BEA-Katalog erhältlich).

076 509 02 84





Diverses



Verloren: Schlüsselbund mit sieben Schlüsseln verloren, am 19. September, Raum Wabern-Münsingen. Der Anhänger ist mit Foto versehen und einem Wägelichip.

079 509 43 93