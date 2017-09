SMS vom Freitag, 15. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Wär cha e Rästposte neuwärtegi Gartescheieli bruche? In Oberdiessbach.

079 353 29 06



Gut erhaltenes Trampolin mit neuen Sprungfedern. Abzuholen in Bolligen. Bitte nur SMS.

079 276 39 20



Schnurloses Telefon.

079 364 94 47



Neuwertige Filterkaffeemaschine. Abzuholen in Moosseedorf. SMS.

078 876 91 94



Garten. Im Neufeldquartier Thun.

079 380 52 28



Migros Mania und diverse Klebebilder. Abzuholen in Thun.

079 205 62 99



Stöcke von Fetthennen (Sedum) und violetten Schwertlilien (Iris). Müssen abgeholt werden im Rossfeld Bern. Bitte mittags oder abends anrufen.

031 302 00 28



Familienticket für die Vorpremiere des Kinofilms «Lego Ninjago Movie» am Sonntag, 17.September, im Kino Westside. Nur SMS oder WhatsApp.

079 406 69 10



Bett mit Matratze, Duvet und Kissen. Alles sauber.

079 950 47 78



Drei Schülerpulte mit Metallfüssen.

079 698 88 49



Doppel T-Verbundpflastersteine (gebraucht, ca. 500 Stück) und mehrere Waschbetonplatten. Abzuholen in Reichenbach.

079 504 57 35



Digitalkamera Sony Cybershot DSC-W50.

079 772 05 66



Grossen Sack voller sauberer, nie gebrauchter Plüschtiere und zwei Velos (müssen «zwäggemacht» werden). Alles muss Nähe Bern abgeholt werden. Nur SMS. Bilder auf Anfrage.

079 415 95 42



Klappvelo und viele Kaffeerahmdeckeli.

079 622 29 27



Salontischli aus Glas, schwarz, Länge: 110 cm, Breite: 60 cm, Höhe: 44 cm. Raum Langenthal.

079 711 88 53



Wer hat Interesse an Schützenabzeichen?

077 435 92 32



Zwei Schränke (Metallgestell mit Stoffüberzug) und ein Ikea Sofa (blau). In Münchenbuchsee.

079 546 46 94



Rumtopf (grün), Kinderbettmatratze (120 x 80 cm, noch sehr schön). Nur SMS.

079 421 33 72



Schredder, funktioniert einwandfrei.

079 252 21 85





Gratis gesucht



Gut erhaltenen, grossen Reisekoffer.

079 341 15 85



Grüne Militärrezeptbuch aus den 80/90iger-Jahren. Danke. SMS.

079 333 70 20



Schmalen Tisch für in meine kleine Küche, Breite: max. 60 cm. Kann auch ein Steh- oder Wandtisch sein. Optimal wäre inkl. Stühle. Bitte SMS, wenn möglich mit Bild.

079 673 90 67



Uns fehlen noch neun Migros Kläberli. Liegen vielleicht bei jemandem noch welche herum, die nicht gebraucht werden? Wir würden uns freuen.

079 855 35 85



Verbundsteine, 10 x 20 oder 20 x 20 cm.

079 916 34 76



Wäschekugel, wie es sie früher gab. Oder nur Gummiring.

079 727 93 05



Bierzapfanlage.

079 961 47 48



Vier Esszimmerstühle, welche zu einem Holztisch (Eiche) passen. SMS.

079 361 10 37



Gut funktionierenden Staubsauger (mit Sack) in der Region Burgdorf.

079 361 10 37



Bauschutt um Güllenloch zuzuschütten (Bauernhaus in Toffen).

078 767 12 57



Dringend: alte, nicht mehr tragbare Damen-/Herren-Trachtenschuhe zwecks Dekoration an unserem Trachtenabend. Danke für die Unterstützung.

079 508 89 12



Fussballtafel für den Kinderfussball.

079 699 43 50



Dringend: Auspufftopf zu Nissan Almera.

079 280 55 74



Vespa zum selber Rumschrauben. Wird selbstverständlich abgeholt.

079 455 87 91



Umzugs-/Bananenkisten. Raum Interlaken-Spiez.

079 673 46 83



Quitten für Konfi. Raum Thun.

033 453 24 13



Bea-Punkte. Bitte nur SMS.

079 503 05 42



Zuber aus Blech.

077 412 28 57



Kleiderschrank.

078 648 68 53



Bügelbrett.

079 350 11 87



Het öper im Seeland vürigs Fauobst, wo mir dörfte cho zämeläse? Mir würde üs sehr drüber fröie.

078 776 24 83



Hat vielleicht jemand ein oder zwei grössere Kürbisse? Am liebsten Gelber Riese. Würde dafür gerne etwas Bergkäse abgeben.

079 405 04 74



Fahrbares Mofa für Flüchtlingsjungen. Danke.

079 470 79 41





Diverses



Schlüssel mit Sternanhänger beim Golfplatz Thun-Allmendingen gefunden. Nur SMS.

079 566 01 16