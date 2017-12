SMS vom Donnerstag, 28. Dezember

Die SMS im Überblick

Zu verschenken





Schöne Baby-Badetüchli, quadratisch mit Eckkapuze, 7 Stück in div. Farben (Gürbetal). SMS. 079 708 67 60



Racletteofen. Verstellbar. 079 561 48 80



Dreier Polstergruppe mit Hocker. Königsblau. Mikrofaser. Abzuholen in Uetendorf, ab Ende Januar 2018. SMS. 079 416 67 39



Sofa und Sessel aus Stoff. 033 654 52 45



Eine elektronische Schreibmaschine: Brother AX 410, mit fünf Farb- und fünf Korrigierbändern. Abzuholen auf dem Ballenbühl 483, bei Gysenstein. 031 791 02 74



Sieben volle Migros-Wichtelkarten. Abzuholen in Thun. 076 451 53 29



Wildlife-Jahreskalender 2018. Trophy: volle Sammelkarten. 079 464 27 26



Bettsofa und drei Hocker. 079 325 43 74



Drei DVDs mit Telenovela - Serie "Wege zum Glück". Zudem einen Ordner "Entdecke die Welt der Tiere" und drei volle Sammelbücher von Coop. Abzuholen in Thun. 079 665 97 75



Gratis gesucht







Gratis gesucht





Fitness-Rudergerät (z.B. Kettler). SMS. 079 314 15 17



Taschenuhr, die noch läuft. Für den praktischen Alltag. Einen Kompressor. Ca. 4 - 10 L. 076 336 13 14



Kleine Hanteln. Geringes Gewicht. 079 823 80 97



Hochdruck-Reiniger mit viel Power. Eine Motorensäge, respektive einen Rasentrimmer. 079 467 12 72



Mir fehlen nur noch zwei Pom-Pom-Punkte für Coop Noelinis. SMS. 079 654 61 79



Ladegerät zu Motorolla-Funkgerät. 031 819 54 14



Diverses







Diverses





Gefunden: Auf Weekend-Briefkasten Strättligen, Post Thun, Greencard/Membercard Casino Interlaken. Abzugeben gegen Ausweis. 079 258 38 81



Verloren: Am 26. Dezember beim oder im Hotel Beatus Merligen (14.45 – 16.30 Uhr): Ein silbernes Schlangen-Armband. Finderlohn und Portokosten sind zugesichert. Besten Dank für die Umtriebe. 079 369 65 77