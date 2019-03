SMS vom Donnerstag, 21. März

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Älteres Pflegebett Bigla. elektrisch. Mit Bettgalgen und Matratze. Abzuholen in Koppigen. 034 461 45 68

Altes Klavier. 079 364 04 77 Bambusruten ab 2 Meter zum Pflanzen aufbinden. 076 438 72 64 Eisenbahnanlage 160 x 67 cm, Spur N inkl. 3 Trafos TRIX. Abzuholen in 3075. 078 621 17 91 Alte Sackwaage, zu Dekozwecken, Rostschäden. Abzuholen in 3303. 079 351 86 98 Krabbeldecke. In Hilterfingen. SMS. 078 760 27 97 Pferdemist für Garten, Hochbeete, Rosen etc. In Beatenberg, kann auch auf Bödeli geliefert werden. 079 459 07 09 Rundkies für Gartenweg, knapp 1m3. Abzuholen in Langenthal. 079 611 44 26 Herren-Töffjacke, Grösse M, schwarz/rot, Marke Bullson mit Schrittgurt, wenig getragen. Herren-Töffjacke, Grösse M, schwarz, Marke IXS. Nur SMS. 079 424 24 52 Kettler-Hometrainer. Raum Bern. Nur SMS. 079 463 62 65 Mikrowelle Mio Star. Raum Langenthal. 076 410 90 89 2 Lavabo-Schränke und 1 Schränkli, Gebrauchsspuren. In Thun abzuholen. 079 477 58 10

Leere Weinflaschen: 4 x 1,5 Liter und 1 x 3 Liter, Abzuholen in Köniz. 077 418 34 88 33 Café Royal Kaffeekapseln (Lungo forte). Abzuholen in 3065. 079 501 19 17 PC-Bildschirm inkl. Tastatur und Maus. Nur SMS. 079 134 46 24 Holzbett 90 x 200 cm inkl. Lattenrost und Matratze. Abzuholen in Toffen. SMS. 078 955 67 69 Grüne Korbflasche (ohne Korb). 079 473 43 88 Neuwertige Motorradjacke, blau, Gr. S/M. 079 473 43 88 Bett 90 x 190 cm, Marke Hasena, braun, mit Lattenrost und verstellbarem Kopfteil. Abzuholen in 3112. Nur SMS. 079 379 89 24

Gratis gesucht

6 Heuheinzen, gut erhalten. Region Emmental. 079 299 05 26 Militärvelo 05, in gutem Zustand. 079 249 42 61 Einkaufswägeli. Nur SMS. 079 374 79 68 Mechanische Schreibmaschine für Kindergarten. 079 382 08 45

Kleiner guter Kühlschrank. 079 622 48 90 Französischbuch Bonne Chance! 1 und 2. 079 242 78 37 Chüjermutz für Viehschau. Gr. 48 und 52-54.079 423 20 82 Futterraufe für Mutterkühe. 079 467 27 04 Kinderwagen für 8 Monate altes Kind. 079 467 27 04 VHS-Videorecorder. 076 747 96 98 Bienen-Kleberli, Coop. 079 688 67 88 2 Holzige Sichtschutzwände. Nur SMS. 079 208 99 24 Militärsäbel und Bajonett. 079 518 83 81 Diverses Verloren am 19.3: Schwarzes Roxy-Portemonnaie auf Parkplatz bei Gasthof Bären, Walkringen oder auf Parkplatz bei Schulhaus Wyden in Worb. 079 245 88 14